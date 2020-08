Dat Google werkt aan een nieuwe Chromecast met afstandsbediening is al even bekend. Nu zijn er twee onbekende Google-apparaten gespot bij de FCC, een Amerikaanse keuringsinstantie. Daarom lijkt de release van de slimme dongle aanstaande.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Google Chromecast 2020 gespot bij keuringsinstantie’

De gegevens over twee onbekende Google-apparaten zijn gespot door website 9to5Google, die het vaker bij het rechte einde heeft. Bij één van de apparaten is de beschrijving: “Interactive Media Streaming Device”.

Daardoor concludeert de website dat het gaat om de aankomende Chromecast van 2020, waarover al langer geruchten de ronde doen. Kwestie van het apparaatje aansluiten op een hdmi-poort van een televisiescherm en je kan er allerlei muziek- en video’s naartoe sturen en bekijken.

Het apparaatje ondersteunt alleen wifi en bluetooth, iets wat exact past bij zo’n slimme dongle. Het andere apparaatje wordt beschreven als “draadloos apparaat”. Ook is er bekend dat verschillende specificaties daarvan “onder het klepje aanwezig zijn”. Zodoende wordt de link met een afstandsbediening voor de vernieuwde Chromecast al snel gelegd.

Meer over de Chromecast 2020

Wanneer we de slimme dongle precies gaan zien is nog onbekend, maar de release lijkt wel een stapje dichterbij. Op 30 september aanstaande verwachten we de onthulling van de Google Pixel 5. Of Google dan ook gelijk de nieuwe slimme dongle presenteert, is nog de vraag.

De codenaam van dit apparaatje is Sabrina en het moet de opvolger worden van de Chromecast Ultra. De nieuwe hdmi-dongle zou iets duurder zijn dan zijn voorganger. Dat komt mede door het meeleveren van een kleine afstandsbediening.

Hoe die er exact uit komt te zien is al bekend, want eerder lekten er vermeende afbeeldingen uit een marketingvideo van het apparaatje. Daarmee gaat de nieuwe slimme dongle de strijd aan met onder andere de onlangs aangekondigde Mi TV Stick van Xiaomi.

De Chromecast 2020 draait daarnaast op Android TV met een vernieuwde interface. Tot slot verwachten we integratie met Google Nest-apparaten. Daarbij kan de vernieuwde Chromecast dienen als hub, oftewel een centraal aansturingspunt van slimme apparaten in je huis.

Wil je op de hoogte blijven van deze Google Chromecast 2020? Houd dan onze site in de gaten, download de gratis Android Planet-app voor je smartphone of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Lees meer over Google: