Door uitgelekte informatie van het Amerikaanse warenhuis Target lijkt het erop dat de prijs van de nieuwe Google Chromecast 59,99 dollar is. De nieuwe dongle gaat verkocht worden als ‘Google Chromecast met Google TV’, aldus Android Police.

Lees verder na de advertentie.

‘Verwachte verkoopprijs van Chromecast met Google TV gelekt’

Warenhuizen Home Depot en Walmart hebben intern een prijskaartje aan de opkomende Chromecast gehangen. Dit kunnen tijdelijke aanduidingen zijn. Toch denkt techjournalist Artem Russakovskii het zeker te weten. In een tweet geeft hij aan zijn geld in te zetten op een verkoopprijs van 60 dollar.

De vorige Chromecast Ultra ging in Amerika voor 69 dollar over de toonbank. Zit er dan misschien een kleine prijsdaling in? Dit gerucht ligt niet in lijn met de verwachtingen van XDA Developers. Zij stelden eerder vast dat de prijs rond de 80 dollar komt te liggen. De Nederlandse verkoopprijs wijkt hier, bijvoorbeeld vanwege belastingen, hoogstwaarschijnlijk van af.

‘Android TV maakt plaats voor Google TV’

Ook de naam van het nieuwe Google-product is onderwerp van gesprek. In eerdere berichten verwezen we naar de tijdelijke codenaam Sabrina.

De interne systemen van een aantal Amerikaanse warenhuizen tonen nu de definitieve naam. Met de naam ‘Google Chromecast met Google TV’ lijkt het erop dat de naam Android TV verdwijnt.

9to5Google meldde in mei al dat het zoekmachinebedrijf van plan was om Android TV te hernoemen – naar, je raadt het al, Google TV. De productnaam Google Chromecast met Google TV licht dus helemaal in lijn der verwachtingen.

De kans bestaat dat de uiteindelijke naam en verkoopprijs niet overeenkomt met de informatie uit de winkelsystemen. We hebben pas echt zekerheid wanneer het product zijn release meemaakt tijdens een officiële aankondiging van Google.

Integratie met Nest

Het lijkt erop dat de nieuwe Google TV-speler (we wennen maar vast aan de nieuwe naam) overweg kan met slimme deurbellen en videocamera’s van Nest. Google brengt al zijn huishoudelijke apparaten sinds een tijdje uit onder Nest. Waarschijnlijk gaat de Google Chromecast met Google TV hub dienen, oftewel een centraal punt voor het aansturen van andere Nest-producten.

Als eerste op de hoogte zijn van de definitieve verkoopprijs en aankondiging van de Google Chromecast met Google TV? Houd dan onze site in de gaten, download de gratis Android Planet-app voor je smartphone of meld je aan voor de nieuwsbrief.