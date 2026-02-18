‘Zo gaat Google de concurrentie aan met Apple’s Face ID’

Google werkt aan hardware die het herkennen van je gezicht moet verbeteren in verschillende lichtomstandigheden.

Project Toscana

De vergrendeling van je smartphone kan op tal van manieren. Via een cijfercode, een vingerafdruk of via gezichtsherkenning. De Google Pixel heeft momenteel de mogelijkheid om de laatste twee te combineren. Google lijkt nu in te zetten op verbeterde gezichtsherkenning op toekomstige modellen.

Achter de schermen werkt Google aan Project Toscana, een nieuw project dat hardware ontwikkelt voor gezichtsvergrendeling voor de Pixels en Chromebooks. Dat meldt Android Authority.

Je telefoon blijft vergrendeld

Wie een Pixel heeft, kan er met enige regelmaat tegenaan lopen dat het ontgrendelen van je telefoon met gezichtsherkenning niet altijd even soepel verloopt. Dit heeft te maken met de verlichting in de ruimte waar je je op dat moment bevindt.

De gezichtsscanner die zich momenteel in de Google Pixel bevindt, werkt op basis van de selfiecamera. Als je in een ruimte bent met veel licht, dan zou je geen problemen moeten ondervinden. Wanneer het donker wordt, kan het voorkomen dat je gezicht niet wordt herkend en dat je telefoon vergrendeld blijft. Dit komt door hardwarematige beperkingen van de huidige selfiecamera.

Infrarood biedt de oplossing

Apple’s iPhone heeft al jaren een TrueDepth-camerasysteem aan de voorkant van de telefoon. Dit houdt in dat de gezichtsscanner met circa 30.000 onzichtbare infraroodpunten een 3D-dieptekaart maakt van je gezicht. Daardoor kan het toestel je in veel lichtomstandigheden herkennen. Dit is ook een van de redenen waarom de iPhone een ‘notch’ aan de voorkant heeft.

Project Toscana ontwikkelt hardware waarbij mogelijk ook gebruik wordt gemaakt van infrarood, om het mogelijk te maken de gezichtsscanner in alle typen licht te gebruiken.

Je hoeft niet bang te zijn dat de Pixel nu ook een zwarte inkeping krijgt aan de voorkant, want de techniek die Google ontwikkelt zou op dezelfde plek moeten komen waar nu de selfiecamera zit.

Mogelijk is de vernieuwde hardware voor gezichtsherkenning er sneller dan je denkt. Eerder meldde Android Authority al dat de Tensor G6, de processor die later dit jaar mogelijk in de Pixel 11-serie zit, ondersteuning biedt voor een infraroodcamerasysteem. Het zal in in ieder geval veel frustraties omtrent gezichtsherkenning wegnemen bij Pixel-gebruikers.