Sundar Pichai is flink aangepakt door het Amerikaanse Congres. De Google-topman werd stevig ondervraagd door een speciale commissie die onderzoek doet naar vermeend anti-concurrerend gedrag van de zoekmachine. Een nabeschouwing.

Google vs het Amerikaanse Congres: nabeschouwing

De ceo’s van Amazon, Apple, Google en Facebook stonden gisteren in het beklaagdenbankje van het Amerikaanse Congres. De antitrustcommissie van het Huis van Afgevaardigden doet al maanden onderzoek naar het vermeende machtsmisbruik van deze Big Tech-partijen en wilde de topmensen persoonlijk ondervragen.

Vooral Sundar Pichai, directeur van Google-moederbedrijf Alphabet, kreeg het vuur aan de schenen. De openingsvraag van David Cicilinne zette de toon voor de rest van het gesprek. “Waarom steelt Google content van legitieme bedrijven?”, vroeg de onderzoeksleider van het Congres aan Pichai.

Cicilinne doelde hierbij op de veelgehoorde kritiek dat Google informatie van uitgevers en websites gebruikt om direct antwoord te geven op zoekvragen zonder je naar de bron te herleiden. Wanneer je bijvoorbeeld wil weten wanneer een bepaalde film in de bioscoop draait, toont Google direct de releasedatum in de zoekresultaten. Deze informatie is vaak echter afkomstig van een andere website, zoals die van Pathé.

“Ik ben het niet eens met die omschrijving”, zei Pichai. De Google-topman weerlegde de kritiek door te zeggen dat veel (kleine) bedrijven juist veel baat hebben bij diensten van Google, waaronder de zoekmachine. Ook wees Pichai op het gegeven dat bedrijven dankzij het internet (en zoekopdrachten) meer omzet kunnen binnenhalen.

‘Googles verdienmodel klopt niet’

Voorzitter Cicilinne bouwde vervolgens aan de hand van enkele vragen op naar dé centrale conclusie van zijn onderzoek. De antitrustcommissie is van mening dat Googles verdienmodel niet deugt. “Ons onderzoek toont aan dat Google vroeger een springplank naar het internet was, maar nu gebruikers vooral op haar eigen diensten wil houden”, aldus Cicilinne.

De voorzitter refereerde vervolgens naar documenten waaruit blijkt dat Google-medewerkers in het verleden hebben gesproken over manieren om concurrenten buiten te sluiten. Hierin staat vastgelegd dat Google liever klanten doorstuurt naar eigen diensten, in plaats van anderen.

Vervolgens ging de voorzitter een paar jaar terug in de tijd naar 2010, toen Yelp openbaar kritiek uitte op Google. De dienst om restaurants mee te beoordelen werd toen door de zoekmachine voor het blok gezet. Of Google mocht de beoordelingen van Yelp-gebruikers voor haar eigen diensten gebruiken, of Yelp zou uit de zoekresultaten geweerd worden.

“Is dat niet anti-concurrerend?”, vroeg Cicilinne. Pichai ging niet echt op de vraag in, maar zei wel het volgende: “Wanneer ik aan het roer van het bedrijf sta is het mijn doel om gebruikers te geven wat ze willen. Hierbij houden we ons de hoogste standaarden.”

Rapport deze zomer

Het onderzoek van de antitrustcommissie moet eind deze zomer klaar zijn. Hierin staat onder meer wat de bevindingen zijn en welke aanbevelingen de commissie doet. Hieronder kun je de hele zitting terugkijken.

Het onderzoek van de antitrustcommissie moet eind deze zomer klaar zijn. Hierin staat onder meer wat de bevindingen zijn en welke aanbevelingen de commissie doet. Hieronder kun je de hele zitting terugkijken.