Google Contacten laat je nu verwijderde contacten herstellen

De webversie van Google Contacten heeft nu een prullenbak. Handig, want hiermee kun je verwijderde contacten alsnog herstellen. De feature rolt binnenkort naar iedereen uit.

Google Contacten krijgt prullenbak in webversie

Op de webversie van Google Contacten zie je binnenkort een nieuwe functie: een prullenbak. Dit klinkt misschien suf, maar Google maakt het hiermee mogelijk om contacten die je hebt verwijderd alsnog terug te zetten. Verwijder je een contact uit je lijst, dan heb je 30 dagen de tijd om ‘m te herstellen.

Hiervoor ga je naar de Google Contacten-website en klik je in het menu aan de linkerkant, onder ‘Andere Contacten’, op ‘Prullenbak’. Tik je op een contact in de prullenbak, dan zie je twee opties: ‘Definitief verwijderen’ en ‘Herstellen’. De functie wordt de komende twee weken naar alle gebruikers uitgerold.

Check het gifje hierboven door er op te tikken.

Na 30 dagen wordt de contactpersoon definitief verwijderd en ben je de gegevens dus kwijt. De functie is vooral handig als je per ongeluk iemand uit je contactenlijst hebt gegooid en zijn of haar nummer wel nodig hebt. In de prullenbak worden alle verwijderde contacten bewaard; ook als je ze vanaf je Android-telefoon (of iPhone) hebt weggegooid.

De Prullenbak-functie verschijnt overigens alleen in de webversie van Google Contacten, en niet in de Android-app. Verwijder je dus per ongeluk een contact vanaf je smartphone, dan moet je de webversie van Google Contacten openen om je fout te herstellen.

Contacten overzetten op Android

Via Google Contacten kun je simpel en snel al je telefoonnummers opslaan en bewaren in de cloud. Daardoor kun je ze ook makkelijk overzetten als je bijvoorbeeld een nieuwe Android-smartphone hebt. In onze tip over het overzetten van Android-contacten lees je hoe je dit doet. Of check de video hieronder:

Om ervoor te zorgen dat je contacten niet zomaar kwijtraakt, is het handig om regelmatig een back-up van je Android-telefoon te maken via Google Drive. Hierbij synchroniseer je met één druk op de knop al je contacten en andere gegevens (zoals geïnstalleerde apps, wachtwoorden en Gmail-instellingen).