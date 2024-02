‘Aankomende update maakt Google-ecosysteem een stuk beter’

Google is bezig met het verbeteren van het digitale Android-ecosysteem. Met nieuwe ‘diensten tussen verschillende apparaten’ werken je Android-smartphone, -tablet en Chromebook nóg beter samen. Lees hier wat je mag verwachten.

Google voegt cross-device services toe aan Android

Smartphonefabrikanten doen er alles aan om jou hun producten te laten kopen, waaronder het maken van een digitaal ecosysteem. Zo heet het wanneer apparaten van hetzelfde merk beter met elkaar werken dan met andere merken. Word je bijvoorbeeld gebeld op je Samsung Galaxy S24? Dan neem je op via je Watch 6 en schakelt de audio automatisch over naar de verbonden Buds 2 Pro.

Apple was hier jarenlang voorloper in, maar ondertussen maken ook Samsung, Huawei en Google grote stappen. In een recent gelekte schermopname zien we een nieuw Android-menu dat ‘Cross-device services’ heet. Vertaald is dat ‘diensten tussen verschillende apparaten’.

Cross Device Services in Google Play Services



✓ Call Cast

✓ Wifi Sharing

✓ Hotspot Sharing



Might be enabled in upcoming beta version of Play Services. Screenrecord is from version 24.06.12, enabled with a lot of flags.#Google #Android pic.twitter.com/bvUbnYbB9d — AssembleDebug (@AssembleDebug) February 9, 2024

Deze diensten werkten al tussen je Chromebook en smartphone, maar uit de video blijkt dat je straks ook tablets en meerdere smartphones kunt koppelen. Via het nieuwe menu geef je aan welke functies je wel en niet wil inschakelen en op welke apparaten.

Deze cross-device functies komen naar Android

Volgens het gerucht gaat het om meerdere functies. Zo kun je met Call Casting belletjes die binnenkomen op je telefoon opnemen op je tablet of Chromebook. Ook het delen van wifi-wachtwoorden gaat straks naadloos tussen de gekoppelde apparaten.

Daarnaast zal je makkelijker kunnen overschakelen van apparaat tijdens het videobellen. In het menu staat vermeld dat er later nog meer functies worden toegevoegd.

Momenteel zijn de cross device features beschikbaar in een Android 14-bèta voor ontwikkelaars. De kans is groot dat Google de nieuwe functies binnenkort presenteert aan het grote publiek, bijvoorbeeld in de grote Pixel Feature Drop die we verwachten in maart 2024.

Nieuwe functies bij vorige Feature Drop

De laatste Pixel Feature Drop werd eind januari 2024 gelanceerd. Hierin stond het nieuwe Circle to Search centraal. Met deze functie omcirkel je op ieder moment een voorwerp op je smartphone, waarna er zoekresultaten verschijnen op basis van de afbeelding.

Met Magic Compose past kunstmatige intelligentie je berichten aan. Zo maak je de schrijfstijl van tekst formeler, spontaner of dramatischer. Ook de thermometer in de Google Pixel 8 Pro is eindelijk te gebruiken om je lichaamstemperatuur te meten.

Als laatste kun je met Photomoji foto’s veranderen in – je raadt het al – emoji’s en heeft Dichtbij Delen vanaf nu Quick Share, net als op Samsung-smartphones.