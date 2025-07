‘Google’s nieuwe AI-update zorgt dat jij dit artikel niet meer leest’

Google is begonnen met het testen van AI-overzichten in Google Discover. Zo weet je waar een artikel over gaat, zonder de pagina te bezoeken.

Google Discover krijgt AI-overzichten

Google Discover is sinds 2016 (toen heette het nog Google Feed) te vinden op Android-telefoons. Het is een gepersonaliseerd overzicht met (nieuws)artikelen die passen bij jouw interesses. Ook voor online uitgevers is het een steeds belangrijkere manier om lezers te bereiken, naast de ‘reguliere’ Google-zoekmachine.

In de zoekmachine lanceerde Google eerder dit jaar AI-overzichten voor Nederland. Dat zijn samenvattingen, gemaakt door AI, die bovenaan de zoekresultaten verschijnen. De kunstmatige intelligentie gebruikt hiervoor informatie van websites, wat de kans vermindert dat gebruikers nog daadwerkelijk die pagina bezoeken.

Nu lijkt Google een soortgelijke functie in Discover te implementeren. De Amerikaanse techwebsite 9to5Google deelde de vernieuwing. Bij ‘Trending’ onderwerpen voegt Discover verschillende bronnen samen tot één korte samenvatting van zo’n 50 tot 100 woorden. Standaard worden er drie regels getoond, met de knop “See more” erbij. Nadat je hierop klikt, verschijnt de disclaimer dat het om een AI-gegenereerd stukje gaat.

Door op de logo’s te klikken, zie je de verschillende bronnen die je kunt bezoeken. Hoewel het AI-overzicht een snelle manier kan zijn om als gebruiker hoogte te brengen van een trend, ontwikkeling of nieuwtje, maakt het de drempel om de website die erover schreef te bezoeken mogelijk hoger.

Klacht ingediend bij Europese Commissie door uitgevers

Verschillende Europese uitgevers dienden eerder deze maand een aanklacht in bij de Europese Commissie tegen Google. Het gaat over de AI-overzichten in de zoekmachine en de negatieve gevolgen die het heeft op bezoekersaantallen en dus advertentie-inkomsten van websites. De uitgevers vinden dat Google webcontent misbruikt en de AI-overzichten te prominent boven andere pagina’s plaatst.

Vooralsnog lijken de AI-overzichten in Google Discover enkel in de Verenigde Staten beschikbaar. Of en wanneer het naar Nederland komt, is nog niet bekend. Op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen? Bekijk dan onze app en nieuwsbrief.