Opinie: Google sleutelt aan titels (en dat moeten we niet willen)

Google heeft de aandacht op zich gevestigd door te knutselen met titels van artikelen in Discover. Deze creatieve inmenging van de techgigant is op meerdere vlakken ongewenst.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AI in Google Discover

Google Discover is jouw gepersonaliseerde feed met nieuwsberichten en video’s die Google voorstelt op basis van je interesses en zoekgeschiedenis. Je vindt de feed in de Google-app en de startpagina van Chrome, zowel op je telefoon, tablet als desktop.

Om de feed zo interessant mogelijk voor je te maken, wordt al gebruik gemaakt van AI. Denk bijvoorbeeld aan automatisch gegeneerde samenvattingen van artikelen. Nu lijkt het erop dat Google een stap verder (of misschien wel te ver) is gegaan met de inzet van kunstmatige intelligentie.

Incorrecte clickbait titels

The Verge heeft ontdekt dat bestaande titels van nieuwsartikelen zijn vervangen door AI-gegenereerde koppen. Dat is op zich al vreemd, want Google gaat hiermee op de stoel zitten van de schrijvers en redacties van deze artikelen.

Maar, de kwaliteit van de nieuwe titels laat ook nog eens te wensen over. Ze vatten de essentie van het artikel niet meer samen, zijn een stuk minder aantrekkelijk of slaan de plank mis. Bijvoorbeeld door te overdreven te prikkelen (zogenaamde clickbait) of met foutieve informatie. Een experiment dus om vraagtekens bij te plaatsen.

Hieronder drie voorbeelden van de AI-titels van Google. Oordeel zelf:

Originele titel AI-titel Google Don’t buy a QI2 25W wirelesss charger hoping for faster speeds – just the the ‘slower’ one instead.



(via 9to5Google) Qi2 slows down older Pixels Child labor is unbeatable: Baldur’s Gate 3 players discover how to build an army of unkillable kids through the power of polymorph and German media laws.



(via PC Gamer) BG3 players exploit children Valve’s Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one.



(via Ars Techica) Steam Machine price revealed

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Koppensnellen slaat door

Toegegeven, koppensnellen gaat een stuk makkelijker nadat Google de AI het werk heeft laten doen. De nieuwe titels zeggen alleen zó weinig dat less is more hier niet meer geldt. Er is simpelweg te radicaal gesnoeid.

Toch is dat wel de insteek van het experiment geweest, aldus Google in een reactie: ‘We testen een nieuw ontwerp waarbij de plaatsing van bestaande koppen wordt gewijzigd, zodat de details van een onderwerp gemakkelijker te begrijpen zijn voordat gebruikers links op het internet gaan verkennen.’

Afgaande op de online kritiek zal het waarschijnlijk bij wat tests blijven, of de resultaten moeten in de toekomst een stuk beter worden dan nu. En dan nog, moet Google eigenlijk wel titels gaan aanpassen waar ervaren journalisten over nagedacht hebben? Een interessant vraagstuk waar wij dus wel iets van vinden, maar dat zal de oplettende lezer al wel gemerkt hebben.

De onvermijdelijke vraag aan het eind van dit stuk: mocht dit artikel Discover halen, wat gaat de nieuwe titel dan worden? Doe zelf een suggestie in de comments.