Samsung zou in plaats van haar eigen Bixby-assistent Google Discover willen tonen op het thuisscherm van de aankomende Galaxy S21-serie. De verandering wordt onderdeel van OneUI 3.1, de aankomende variant van de schil die Samsung over Andoid heen legt.

‘Google Discover krijgt prominente plek bij Samsung Galaxy S21-reeks’

Veeg je bij een recente Samsung-smartphone naar rechts op het thuisscherm dan verschijnt Samsung Free, onderdeel van Bixby. Dat is het eigen slimme hulpje van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Zo kun je bijvoorbeeld direct wat vragen of bepaalde informatie inzien. Free is een alternatief voor het Google Discover-thuisscherm, wat op veel andere Android-toestellen te zien is.

Het lijkt er echter op dat Samsung afstapt van Bixby en ook kiest voor het Google-alternatief bij de aankomende Galaxy S21-reeks. In een onlangs verschenen video van de vermeende S21 Plus was daar al een glimp van te zien. Android Police heeft aan de hand daarvan navraag gedaan bij verschillende bronnen en bevestigend antwoord gekregen.

Geen fan van Google Discover? De site noemt dat je nog steeds kunt kiezen om het Samsung Free-scherm te laten zien. Uiteraard is het ook mogelijk om ervoor te kiezen om beide varianten uit te schakelen. De nieuwe mogelijkheid is onderdeel van OneUI 3.1, de skin van Samsung zelf die wordt geïntroduceerd bij de Galaxy S21-reeks. Vermoedelijk krijgen ook oudere toestellen die update, waarbij je dus ook Google Discover in kunt gaan stellen.

Google meer zichtbaar op Samsung-toestellen?

Waarom Samsung hiervoor kiest is nog de vraag, maar het lijkt erop dat er een grote som geld mee gemoeid is. Eerder gingen namelijk al geruchten dat Google en de fabrikant in gesprek waren. Volgens de geruchten zat men om de tafel om de diensten van Google een prominentere plek in te laten nemen op apparaten van Samsung.

Naast de kleinere rol van Bixby zou dat ook gaan om de Play Store van Google. Die zou namelijk een stuk zichtbaarder moeten worden. Nu richt Samsung haar pijlen vooral op de Galaxy Store, de eigen downloadwinkel.

Meer over de Samsung Galaxy S21-reeks

Naast de S21 en S21 Plus, verwachten we ook de Galaxy S21 Ultra, het absolute topmodel van de serie. De presentatie is op 14 januari en inmiddels hebben we al verschillende uitgelekte teasers en foto’s van de toestellen gezien. Ook de vermeende specs van de drie toestellen liggen al op straat.

