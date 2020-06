Google werkt binnenkort drie kantoor-apps bij met een donkere modus: Documenten, Presentaties en Spreadsheets. Zo gaat het eruitzien.

Google Documenten krijgt donkere modus

Google staat op het punt om drie populaire apps te voorzien van een donkere modus. Website 9to5Google dook in de broncodes van Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties en kwam meerdere verwijzingen naar een dark mode tegen. Dit duidt erop dat Google de functie binnenkort uitrolt.

Android Police kreeg screenshots van een lezer toegestuurd die laten zien hoe de donkere modus in Google Documenten eruit gaat zien. Het nieuwe kleurenpalet wordt app-breed uitgerold. Niet alleen de instellingenmenu’s hebben een grijze tint, maar ook documenten kun je compleet in het donker opmaken. Hierbij is de achtergrond zwart en de tekst wit.

Google voegt bovendien een optie toe om per document te wisselen tussen thema’s. Het ene document komt immers beter uit de verf afgestoken tegen een witte achtergrond, terwijl het volgende bestandje frisser oogt met een zwarte basis.

Ook staan Spreadsheets en Presentaties op de planning om binnenkort een donkere modus te krijgen. Laatstgenoemde gaat grotendeels hetzelfde werken als Google Documenten. Je kunt dus per spreadsheet bepalen of je een witte of donkere achtergrond wil.

Die vlieger lijkt niet op te gaan voor Google Presentaties. Googles presentatie-app schijnt een meer uitgeklede versie van de donkere modus te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld wel het kleurenpalet van instellingenmenu’s veranderen, maar presentaties behouden hun opmaak.

Spoedige uitrol

Het is onduidelijk wanneer Google de donkere modus voor de drie apps uitrolt. Op basis van de broncodes duurt dit echter niet lang meer. Bovendien kunnen sommige gebruikers dus al met de donkere modus aan de slag, wat nog een hint is naar een spoedige release.

Google is de afgelopen jaren druk bezig met het uitrollen van dark modes. Eerder werden populaire apps als YouTube, Google Agenda en Chrome al voorzien van een donkere modus. Ook Android 10, het besturingssysteem van Google, introduceerde een systeemwijde dark mode. Draai je een oudere versie van Android? In onderstaande video bespreken we de opties om alsnog het licht uit te doen op je toestel.