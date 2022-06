Videobeldienst Google Duo stopt en gaat verder als Google Meet

Google gaat zijn videobeldiensten Meet en Duo samenvoegen. Als dat proces is voltooid, stopt het bedrijf met de naam Duo. Daarmee wil Google het aanbod van zijn diensten versimpelen.

Google Duo stopt later dit jaar

Google heeft al jaren twee verschillende videobeldiensten: Google Duo en Google Meet. Hoewel ze allebei hun eigen karakter hebben, overlappen ze ook op veel vlakken. Er gingen daarom al langer geruchten dat Google van Duo af wilde.

Dat blijkt nu te kloppen, al gebeurt het via een omweg. Google gaat de unieke functies van Meet binnenkort eerst overhevelen naar Duo. Daarbij kun je denken aan het aanpassen van virtuele achtergronden, het inplannen van vergaderingen en de mogelijkheid om tijdens een meeting te chatten. Ook gaat het maximum aantal deelnemers aan een videogesprek omhoog van 32 naar maximaal 100 personen.

Als dat proces later dit jaar is voltooid, stopt Google dus met de naam Duo en wordt de dienst omgedoopt in Google Meet. Het bedrijf belooft dat de gespreksgeschiedenis van gebruikers net als hun contacten en berichten blijven bestaan. Ook kun je de unieke functies van Duo in het nieuwe Google Meet gewoon gebruiken. Zo is het straks nog steeds mogelijk op één op één met iemand te videobellen zonder het gesprek als een vergadering in te plannen.

Google Duo was de opvolger van Hangouts

Google kondigde Duo in 2016 aan als vervanger van Hangouts. In tegenstelling tot eerdere chat-apps van Google, zoals het geflopte Google Allo, bleek Duo wél aan te slaan. De gratis videobel-app werd in juli 2020 nog geüpdatet zodat je met 32 mensen tegelijkertijd kon bellen.

Tegen het succes van Google Meet kon Duo echter niet op. Tijdens de coronacrisis explodeerde het gebruik van deze app. Op het hoogtepunt meldden zich elke dag (!) drie miljoen nieuwe gebruikers aan. Bovendien is Google Meet ook te vinden in Gmail, wat de dienst erg laagdrempelig maakt.

