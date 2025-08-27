Google gaat concurrentie met Duolingo aan: dit moet je weten

Google werkt aan concurrentie voor Duolingo binnen de Google Translate-app, met een hoofdrol voor Gemini. Dit moet je weten.

Hoe Google Duolingo achterna gaat

Ooit was Google de koning van de taal binnen de techindustrie. Met zijn ijzersterke algoritmes, was niemand zo goed in teksten vertalen als Google Translate. Inmiddels is er een hoop veranderd. Men gebruikt massaal AI-tools om teksten te vertalen en bijna iedereen heeft Duolingo op hun smartphone staan.

Hoewel Duolingo misschien niet de beste manier is om een taal te leren en er goede alternatieven zijn, is het toch één van de populairste apps in de Play Store. Google wil nu zijn kroon terug met een AI-gefocust alternatief voor Duolingo.

Oefen met AI

Googles antwoord op Duolingo is onderdeel van Google Translate. In de app kun je naast vertalen, straks ook talen leren door op de oefenknop te drukken. Je kunt dan zelf je niveau invullen en het doel wat je hebt, zoals ‘Dagelijkse Franse gesprekken oefenen’ of ‘ik verhuis naar Spanje’. Vervolgens worden de lessen via AI aangepast, en wordt er aangeraden hoeveel activiteiten je per dag moet doen om de taal te leren.

Lessen maken via prompts

Deze activiteiten bestaan uit scenario’s die je zelf uitkiest. Daarmee lijkt Google Translate zich duidelijk te onderscheiden van Duolingo. Bij Duolingo zijn de situaties die je oefent namelijk niet altijd praktisch, waardoor je bijvoorbeeld leert om ‘Mijn zus eet een sinaasappel’, of ‘ze draagt een rode jurk’ te zeggen, terwijl je dat waarschijnlijk nooit nodig hebt.

Google Translate presenteert enkele voorbeelden van scenario’s die je direct kunt starten, zoals ‘Ontmoet een buur’, of ‘koop brood bij een bakker’. Daarnaast kun je zelf scenario’s kiezen die jij belangrijk vindt door een prompt te schrijven.

Zo kun je een situatie oefenen waarvan jij zeker weet dat je het tegen gaat komen. Dat is een groot verschil met het vaste lessenpad waar Duolingo je op laat lopen.

Beperkte talen

Op dit moment rolt de functie met beperkte functionaliteit uit in bèta. Zo is het alleen nog maar mogelijk voor Engels sprekende mensen om Frans of Spaans te leren. Spreek je Spaans, Frans of Portugees, dan kun je Engels oefenen. Google belooft later meer talen te ondersteunen.

Op dit moment is de functie nog gratis, maar het is niet onwaarschijnlijk dat het leren van talen via Gemini uiteindelijk onderdeel wordt van een AI-abonnement. Als dat laatste het geval is, dan heeft Duolingo vanwege de hoge prijzen weinig te vrezen.

AI op vakantie

Ga je op vakantie, dan kun je tegenwoordig ook heel goed AI gebruiken om de wereld om je heen te vertalen. Ook kan Gemini op de Pixel 10 je telefoongesprekken vertalen.