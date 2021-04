Google Earth heeft de Timelapse-functie voorzien van een update. Je kunt nu nog beter zien hoe de planeet de afgelopen vier decennia is veranderd. Lees hier hoe jij deze ‘tijdreis’ maakt.

Google Earth veranderd in tijdmachine met Timelapse

Google heeft de grootste Google Earth-update sinds 2017 bekendgemaakt. Gebruikers kunnen nu zien hoe onze planeet de afgelopen decennia is veranderd. De zoekmachinegigant zegt dat het 24 miljoen satellietfoto’s van de afgelopen 37 jaar heeft verzameld om deze interactieve ervaring te creëren.

De vernieuwde Timelapse van Google Earth lijkt geen eenmalige update. Zo maakt het bedrijf bekend dat het van plan is om het platform het komende decennium ieder jaar bij te werken met nieuwe beelden. Er ontstaat zo een helder beeld om “debatten op te baseren en perspectieven te verschuiven over enkele van onze meest urgente mondiale problemen”, aldus Google.

Om Timelapse in Google Earth te verkennen, ga je naar g.co/Timelapse. Je kunt vervolgens de zoekbalk gebruiken om elke plek op de planeet door de jaren heen te bekijken. Bekijk bijvoorbeeld hoe de stad of het dorp waar je vandaan komt de afgelopen decennia is veranderd. Je kunt natuurlijk ook gewoon rustig de beelden per jaar bekijken.

Ook is het mogelijk om via het verhalenplatform Voyager een interactieve rondleiding te volgen aan de hand van verschillende thema’s: verandering van bossen, stedelijke groei, opwarming van de aarde, energiebronnen en kwetsbare schoonheid.

Google Earth Timelapse door de jaren heen

Google Earth Timelapse is geen nieuw verschijnsel. In 2013 lanceerde de zoekmachinegigant deze functie om te kunnen tonen hoe de aarde verandert door de tijd heen. Voor de eerste update in 2016 verzamelde Google al vijf miljoen satellietbeelden. Dit overtreft het bedrijf nu dus zoals gezegd met 24 miljoen stuks.

