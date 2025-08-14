Opinie: Google’s nieuwe zoekfunctie zet gebruikers oogkleppen op

Google maakt het gebruikers makkelijker om zelf te kiezen welke bronnen ze willen zien in de zoekresultaten – en ik vraag me af of dat iets goeds is.

Google Search eigen bronnen instellen

Deze week kondigde Google een nieuwe functie aan in haar zoekmachine. Hiermee kunnen gebruikers zelf websites kiezen waarvan zij meer resultaten willen zien. Deze bronnen verschijnen vervolgens in een ‘From Your Sources’-sectie onder het kopje ‘Top Stories’. In Nederland heet dat ‘Voorpaginanieuws’, wat actueel nieuws toont, passend bij je zoekopdracht.

De From Your Sources-functie is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en India beschikbaar. Dat zien we vaker met functies in Googles zoekmachine, zoals AI-overzichten, die bijna een jaar later in Nederland beschikbaar werden. Of en wanneer de nieuwe sectie met eigen bronnen in ons land beschikbaar komt, is nog niet bekend. Maar ik vraag me af of het ons tegen die tijd veel goeds brengt.

Leiden eigen bronnen tot eigen waarheden?

Google veranderde de wereld van informatievergaring volledig toen het in 1998 haar zoekmachine lanceerde. Nog nooit was het zo makkelijk om met één zoekopdracht informatie te vinden van meerdere websites. Over de jaren verbeterde Google de zoekmachine met zoekfilters, uitgelichte antwoorden voor je specifieke vraag en rangschikking van websites op basis van goede informatie over het onderwerp.

Steeds meer kwam personalisatie aan bod in de Google-zoekresultaten. Op basis van je locatie, bijvoorbeeld als je een restaurant wil vinden, maar ook op basis van je vorige zoekresultaten.

De nieuwe From Your Sources-sectie laat je volgens Google makkelijker resultaten vinden die passen bij jouw beoogde antwoord, maar wat mij betreft klinkt dat als meer eenzijdige inkleuring van je mening.

Social media is al zo gepersonaliseerd, houd Google alsjeblieft een beetje objectief

Lezen wat je wil lezen om te geloven wat je wil geloven is een serieus probleem. Vaak kom je onbedoeld in zo’n filterbubbel terecht. Vooral op algoritme-gedreven platformen, zoals sociale media, zie je dat dit vaker leidt tot eigen waarheden voor gebruikers. Wie zich lichtelijk interesseert in een bepaald onderwerp, krijgt hier vervolgens meer en meer over te zien.

Vanuit de social media-platformen is het een manier om jou op het platform te houden, want wie graag kattenfilmpjes kijkt op Instagram, blijft langer in de app hangen als ze hier meer van te zien krijgen. Dit werkt net zo met complottheorieën en extreem politieke onderwerpen. Hoe dieper je in een onderwerp duikt, hoe meer je wordt overspoeld met content over dat onderwerp. Of het nou waar is of niet.

In een wereld waar dit soort algoritmes overtuigingen van mensen steeds verder uiteen trekken, lijkt de Google-zoekmachine juist een plek waar relatief feitelijke zoekresultaten worden getoond. En met de nieuwste update blijft dat grotendeels zo. Toch lijkt de optie om zelf te kunnen kiezen welke bronnen je liever bovenaan de zoekopdrachten wil zien hier niet per se aan bij te dragen.

Meer weten over hoe de Google-zoekmachine verandert?

De ‘From Your Sources’-sectie in Google is nog niet in Nederland beschikbaar en hoeveel gebruikers überhaupt polariserende websites als bron instellen, is niet bekend. Waar Google het ziet als een functie om te zien wat jouw favoriete websites schreven over een actueel onderwerp, ben ik benieuwd of gebruikers niet uitsluitend die links aan gaan klikken.

We moeten het ook niet groter maken dan het is, want als jouw bronnen iets over een onderwerp schrijven, hoeft het niet meteen polariserend te zijn. En schrijven ze er niets over, dan komt er ook geen From Your Sources-sectie te staan. In dat geval klikt men waarschijnlijk op de website die bovenaan staat, een pakkende kop heeft of van een vertrouwde partij is.

Wat vind jij? Maakt Google het gebruikers te makkelijk om oogkleppen op te zetten en enkel te lezen wat ze willen lezen? En is dat überhaupt Google’s verantwoordelijkheid? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina, vinden we leuk!