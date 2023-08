Opinie: Googles ambivalentie rond tablets is nu een probleem voor vouwtelefoons

Google en tablets hebben altijd al een lastige relatie gehad en dat is nu een probleem voor de opkomst van opvouwbare smartphones.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google en tablets: een softwareprobleem

Verreweg de meeste smartphones in de wereld draaien op Android, maar qua tablets staat Apple voorop. Behalve in de budgethoek is de Android-tablet nooit écht van de grond gekomen.

Dat ligt niet aan Samsung, want dat bedrijf doet zijn best met deze categorie. De Galaxy Tab (2010) was zelfs de allereerste Android-tablet op de markt, ook al leek dat apparaat meer op een hele grote smartphone.

Toch was de interesse van Google gewekt en het bedrijf bracht een jaar later Android 3.0 (Honeycomb) uit, waardoor het besturingssysteem er beter uitzag op een groter scherm. Het bedrijf kwam zelfs met enkele tablet-apps, waaronder Google Body waarmee je alle lagen van het menselijk lichaam kon bestuderen. Deze apps werden alleen al snel weer door Google vergeten en het bedrijf deed weinig om andere app-makers aan te moedigen om apps voor tablets te maken.

Google komt met een eigen tablet

Met de Nexus 7 (2012) introduceerde Google zijn eigen tablet, draaiende op Android 4.1 (Jelly Bean). De meeste smartphone-apps werden nog steeds uitgerekt om op het scherm te passen, maar omdat de Nexus 7 een relatief klein tabletscherm had viel dat niet zo op.

Toen er vervolgens steeds grotere Android-smartphones op de markt verschenen, kregen de tablets het moeilijk. Google bracht nog wel de Nexus 9 (2014) en Pixel C (2015) uit, maar net als de software liepen de verkopen achter. Google dacht nog even dat Chrome OS op tablets de oplossing was, maar in de praktijk bleek dat ook niet ideaal.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat doet Apple anders?

Dat het bij Apple beter gaat heeft grotendeels met de software te maken. Direct bij de allereerste iPad (2010) kregen gebruikers een stapel apps die duidelijk geoptimaliseerd waren voor het grote scherm. Apps van derde partijen die er niet mooi uitzagen op een iPad, werden bij de zoekresultaten in de App Store naar onderen geschoven.

De iPad draaide eerst nog op iOS, maar in 2019 introduceerde Apple iPadOS om het grote scherm nog beter te benutten. Google publiceerde vorig jaar ook een soortgelijke losse versie van Android: Android 12L.

Maar qua apps in de Play Store? Dat blijft tegenvallen. Het resultaat is een hoop uitgerekte smartphone-apps op je tablet, waardoor de Android-tablet nooit meer is geworden dan een scherm om bijvoorbeeld Netflix te kijken of een spelletje te doen.

Dat zorgt nu voor een probleem met vouwtelefoons

Deze problemen sijpelen nu door naar opvouwbare telefoons. Hoewel deze smartphones qua hardware steeds beter worden, blijven ze qua software achter. Die nieuwe schermformaten worden namelijk totaal niet optimaal benut.

Als Google de tablet serieuzer had genomen en app-makers vanaf het begin had gemotiveerd om hun apps ook voor andere schermformaten te maken, was het gebruik van een vouwtelefoon nu ongetwijfeld een stuk prettiger.

Google lijkt dat ook in te zien en gaat app-makers eindelijk motiveren om apps te optimaliseren. Applicaties die zich houden aan de app-regels voor tablets staan vanaf deze maand hoger in de zoekresultaten van de Play Store.

Ook worden apps die zich niet aan deze regels houden niet meer uitgelicht door Google, en krijg je een waarschuwing te zien als je deze app toch wil downloaden. Dat zijn belangrijke stappen in de goede richting, maar is het niet tien jaar te laat?

De nieuwste vouwtelefoons

De nieuwste vouwtelefoons op de markt zijn de Galaxy Z Fold 5, waarmee Samsungs vouwtelefoon volwassen is geworden, en de kleinere Galaxy Z Flip 5.