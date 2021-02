Google Fit kan binnenkort je hartslag meten en ademhaling tellen

De Google Fit-app is binnenkort in staat om je hartslag te meten en je ademhaling te tellen. Deze functies komen eerst naar Pixel-telefoons, maar zullen in de toekomst ook beschikbaar zijn op andere Android-toestellen.

Je hartslag meten kan binnenkort met Google Fit

Vanaf volgende maand kunnen bezitters van een Pixel-telefoon hun hartslag meten met Google Fit. Ze moeten daarvoor hun vinger op de camera aan de achterkant drukken. Google houdt subtiele veranderingen in de kleur van een vinger bij om de hartslag vast te stellen. Na ongeveer 30 seconden is de uitslag bekend. Google adviseert gebruikers om voorafgaand aan de test een paar minuten rust te houden.

Ook kan Google Fit straks tellen hoe vaak je per minuut ademhaalt. Gebruikers moeten hun smartphone op een stabiele ondergrond plaatsen en voor de frontcamera gaan zitten. Vervolgens krijgen ze de instructie om 30 seconden lang op een normale manier te ademen. Google Fit kijkt naar het op en neer gaan van je borstkas om de ademhaling te tellen.

De resultaten van beide metingen kunnen worden bewaard in Google Fit. Zo krijg je een goed idee van hoe je hartslag of ademhaling zich op korte en lange termijn ontwikkelen.

Metingen zijn niet geschikt voor medische doeleinden

Google waarschuwt dat de metingen die je met Google Fit doet niet geschikt zijn voor medische doeleinden. Ze zijn namelijk niet accuraat genoeg om een aandoening vast te stellen of te voorkomen. Je moet deze features dan ook vooral zien als een manier om je gezondheid globaal in de gaten te houden. Als je je hartslag nauwkeuriger wil meten, heb je een fitnesscracker als de Fitbit Charge 4 nodig.

De update van Google Fit rolt in maart uit voor bezitters van een Pixel-telefoon. Op een latere datum kunnen ook bezitters van andere Android-smartphones met de nieuwe functies aan de slag.

