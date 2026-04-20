Gerucht: deze nieuwe Fitbit-tracker heeft géén scherm

Google werkt aan een nieuwe fitness-tracker zonder scherm: de Fitbit Air. Het gaat om een armband die weinig weegt en je daarom de hele dag kunt dragen. Metingen worden doorgegeven aan je smartphones.

Google Fitbit Air heeft geen scherm

Je kent Fitbit waarschijnlijk wel als maker van kleine, maar geavanceerde fitnesstrackers. Denk aan de Fitbit Charge 6. Dit apparaatje heeft een klein schermpje waarop je gezondheidsmetingen kunt aflezen.

Google nam het bedrijf enkele jaren over en sindsdien hebben we maar weinig meer van Fitbit gehoord. Nieuwe hardware verscheen de laatste tijd helemaal niet. Daar komt binnenkort echter verandering in. 9to5Google schrijft dat we spoedig de Google Fitbit Air mogen verwachten, een nieuwe tracker zónder scherm.

Op de foto hiernaast zie je het apparaatje om de pols van basketballer Stephen Curry. Het gaat om een soort armband die erg licht is en je daarom de hele dag kunt dragen. Vermoedelijk is de accuduur door het ontbreken van een scherm erg goed. We denken dat je hem weken kunt dragen zonder te hoeven opladen.

De data die de Fitbit Air verzamelt, wordt doorgestuurd naar je smartphone. Daar kun je dus inzicht krijgen in bijvoorbeeld je hartslag, het zuurstofgehalte in je bloed en je prestaties tijdens het sporten.

‘Fitbit Premium’ wordt ‘Google Health’

Met de nieuwe Fitbit kun je standaard alleen enkele basisfuncties gebruiken. Wie alles uit het apparaatje wil halen, zal een abonnement moeten afsluiten. Dat kennen we van andere trackers onder de naam ‘Fitbit Premium’, waarvoor je 8,99 per maand betaalt. Google zou deze service een andere naam wil geven: Google Health. Die bevat ook nieuwe AI-functies, waarmee je je gezondheid nog beter in de gaten houdt.

Vermoedelijk zal de Fitbit Air zelf vrij goedkoop zijn. We rekenen op een adviesprijs tussen de 50 en 100 euro.

