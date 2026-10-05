‘Fitbit Edge te zien op renders: kleine tracker met lange accuduur’

Er komt een nieuwe fitnesstracker van Google aan! Hij dook een tijdje geleden al op, maar nu hebben we duidelijke renders van deze Fitbit Edge. Hij krijgt een accuduur van zeven dagen en kan overweg met sommige apps.

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‘Renders laten Fitbit Edge zien’

Wie zijn gezondheid in de gaten wil houden met Google kiest waarschijnlijk uit de Pixel Watch of de schermloze Fitbit Air. Dat is een band die je om je pols draagt en data naar je smartphone stuurt. Een paar maanden geleden dook er in promotiemateriaal voor de Pixel 11 al een derde optie op: een nieuwe fitnesstracker.

Die kunnen we je nu in al zijn glorie laten zien. Android Headlines publiceerde onderstaande renders van de ‘Fitbit Edge’, zoals het apparaatje zou gaan heten. Het gaat om de geestelijke opvolger van de Fitbit Charge-serie, die al een paar niet is geüpdatet.

Net als die oudere trackers krijgt de Edge een klein, langwerpig scherm en een accuduur van zeven dagen. Daarnaast ondersteunt hij een beperkt aantal essentiële apps, zoals Google Maps en YouTube Music. Het apparaatje biedt echter geen toegang tot de Play Store, zoals volwaardige Pixel Watches doen.

Wel zal de Fitbit Edge beschikken over precieze gps en allerlei sensoren om je workouts en lichaamsfuncties te monitoren. Ook toont hij notificaties van een verbonden smartphone. De Edge werkt zowel met Android-toestellen als iPhones. Je kiest straks in ieder geval uit zwart, groen en oranje, passend bij de kleuren van de Pixel 11. Mogelijk komen er later nog andere tinten bij.

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Snelle release, prijs nog onduidelijk

Android Headlines verwacht dat Google de Fitbit Edge deze maand al aankondigt. Een prijs is nog niet bekend, maar de website speculeert dat hij in de Verenigde Staten tussen de 149 en 199 dollar zal kosten.

Ter vergelijking: de Pixel Watch 5 kost momenteel € 418,-. De schermloze Fitbit Air is met € 100,09 een stuk goedkoper. Het lijkt logisch dat de Edge daar tussenin zal zitten.

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