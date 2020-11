Google Foto’s biedt vanaf 1 juni 2021 geen ongelimiteerde opslag meer

Slecht nieuws voor mensen die een back-up van al hun kiekjes in Google Foto’s bewaren. De dienst biedt vanaf 1 juni 2021 geen ongelimiteerde opslag meer.

Geen ongelimiteerde opslag meer in Google Foto’s

Iedere gebruiker van Google Foto’s heeft 15GB om zijn foto’s in de originele kwaliteit op te slaan. Daarnaast kun je zoveel kiekjes als je wilt bewaren in ‘hoge kwaliteit’. Dat zijn gecomprimeerde versies die er prima uitzien. Daar komt op 1 juni 2021 helaas een einde aan. Vanaf die datum tellen alle nieuwe foto’s mee voor het quotum van 15GB.

Google claimt dat 80% van de gebruikers drie jaar lang genoeg heeft aan 15GB. Toch is het jammer, want de ongelimiteerde opslag is voor veel mensen dé reden om Google Foto’s te gebruiken. Er is wel een doekje voor het bloeden. Alle foto’s die je vóór 1 juni volgend jaar uploadt, tellen niet mee. Wie zijn hele collectie in Google Foto’s wil zetten, heeft daar dus nog ruim een half jaar de tijd voor.

Als je een Pixel-telefoon hebt, verandert er niets. Je behoudt in dat geval ook na 1 juni de ongelimiteerde opslag voor foto’s in hoge kwaliteit. Een paar jaar geleden konden Pixel-bezitters overigens nog al hun foto’s in de originele kwaliteit uploaden.

Google komt met een paar nieuwe features om de maatregel te verzachten. Zo is het straks makkelijker om foto’s te verwijderen die je waarschijnlijk niet wilt bewaren. Denk hierbij aan wazige plaatjes of screenshots. Daarnaast stuurt Google een waarschuwing als je bijna aan de limiet zit. Ook krijg je een schatting te zien van hoe lang je nog foto’s kunt uploaden voor je opslag vol is.

Wie meer opslag wil, moet Google One nemen

Google zegt dat er wereldwijd 4 biljoen foto’s staan opgeslagen in Google Foto’s. De beleidswijziging zou nodig zijn om de dienst te kunnen blijven aanbieden.

Wie aan 15GB niet genoeg heeft, kan een abonnement op Google One overwegen. Voor 1,99 euro per maand krijg je 100GB opslagruimte. 200GB kost 2,99. Echte datavreters kiezen voor het abonnement met 2TB opslag. Daar ben je 9,99 per maand voor kwijt. Je kunt hier overigens niet alleen foto’s op bewaren, maar ook je mail, documenten en andere bestanden.

Google One biedt meer voordelen. Zo krijg je toegang tot ‘Google-experts’ die je kunnen helpen met al je vragen. Ook is het mogelijk om je online activiteit te versleutelen met een VPN.

