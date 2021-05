Handig: Google Foto’s krijgt optie om kiekjes af te schermen

Google Foto’s, de foto’s-app die standaard op Android-telefoons staat, krijgt er een handige functie bij. Het wordt straks mogelijk om specifieke afbeeldingen in een map te stoppen en te vergrendelen.

Google Foto’s Locked Folder

Google kondigde deze feature aan tijdens de I/O 2021-conferentie, waar het al zijn plannen op softwaregebied bekendmaakt. De functie heet ‘Locked Folder’ en werkt simpel. In Google Foto’s verschijnt een optie om foto’s in een vergrendelde map te plaatsen. Deze kiekjes blijven privé en kun je afschermen met een wachtwoord. Het is ook mogelijk om de ontgrendelingsmethode van je smartphone te gebruiken, zoals je vingerafdruk.

De afbeeldingen die je in de vergrendelde map plaatst, verschijnen bovendien niet in het overzicht met al je andere foto’s. Hierdoor kom je ze niet tegen als je door al je kiekjes in Google Foto’s scrollt. In Files by Google, de bestanden-app van het bedrijf, zit een vergelijkbare optie: Beveiligde Map.

De functie vind je straks bij het ‘Tools’-menu in Google Foto’s, bij het tabblad ‘Bieb’. De feature is handig voor foto’s van bijvoorbeeld belangrijke documenten, je id-kaart of andere gevoelige informatie. Google laat weten dat de Locked Folder-functie eerst voor Pixel-telefoons verschijnt, maar gedurende het jaar voor meer Android-toestellen beschikbaar komt. Het is onduidelijk wanneer de uitrol precies plaatsvindt.

Ook nieuw

Ook gaat Google Foto’s kijken naar afbeeldingen waarop hetzelfde gebeurt, of die vergelijkbaar zijn met andere foto’s die je hebt gemaakt. Deze kiekjes worden samen gepakt en als ‘herinnering’ gepresenteerd in de Foto’s-app. Verder gaat de app foto’s die je heel kort na elkaar maakt, samenvatten in een video.

Google I/O 2021

Tijdens Google I/O 2021 vertelt de zoekgigant alles over zijn softwareplannen voor dit jaar. Ook wordt Android 12 verwacht, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De update introduceert waarschijnlijk een compleet nieuw design, meer privacy-opties en nog veel meer. Zodra Android 12 officieel is onthuld, lees je het natuurlijk op Android Planet.