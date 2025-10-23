‘Google Foto’s verandert je straks in een meme’: zo zit het

Meme’s zijn overal en dankzij AI kun je ze makkelijk personaliseren. Google wil het toegankelijker maken, met een meme-tool in Google Foto’s.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Foto’s Me Meme komt eraan

Ze gaan hand in hand met internetcultuur: memes. Wie sociale media gebruikt, ziet ze overal voorbijkomen. Het zijn vaak simpele plaatjes met een specifieke boodschap, die zich snel verspreiden over het internet. Waar voorheen meme maker-apps de manier waren om ze zelf te maken, heeft AI het de afgelopen jaren overgenomen. Binnenkort doe je dat nog makkelijker zelf, in de Google Foto’s-app.

Techwebsite Android Authority spotte een nieuwe functie in de broncode van Google Foto’s, genaamd ‘Me Meme’. Zoals de naam doet vermoeden, maak je met deze tool meme van jezelf. Het ziet ernaar uit dat de app een geback-upte selfie gebruikt en deze middels AI verwerkt in een meme naar keuze.

Op die manier maak je dus een gepersonaliseerd plaatje, die je vervolgens kunt delen op sociale media of in een WhatsApp-gesprek met vrienden en familie. Wanneer de functie officieel beschikbaar wordt, is nog niet bekend. Ook weten we nog niet uit welke memes gebruikers kunnen kiezen en of ze ook eigen ideeën kunnen kiezen.

Foto’s is niet de eerste Google-app die werkt aan een meme-generator. Eerder spotte de bron ook al zo’n functie in het GBoard-toetsenbord, wat ook een logische plek zou zijn voor zo’n tool. Naast emoji’s en gifjes, zou je dan ook je eigen meme’s direct in berichten-apps kunnen inladen. Ook de GBoard meme-functie is nog niet officieel uitgebracht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Momenteel kun je in apps als ChatGPT of Google Gemini al zulke gepersonaliseerde meme’s maken, door specifieke prompts te gebruiken. Wij vragen ons vooral af hoeveel mensen de Me Meme-functie gaan gebruiken. Laat ons daarom in de reacties weten of jij een meme leuker vindt als jouw eigen hoofd erop staat of dat je het liever bij de “classics” houdt.

Met de knoppen hieronder ben je altijd op de hoogte van het laatste Android-nieuws!