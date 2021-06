Let op: Google Foto’s laat je niet meer gratis onbeperkt foto’s uploaden

Als je Google Foto’s gebruikt, kun je vanaf vandaag niet meer kiekjes in hoge kwaliteit uploaden zonder dat dit van je opslagruimte af gaat. Wie niet genoeg heeft aan 15GB opslag, dient een abonnement af te sluiten.

Google Foto’s onbeperkt uploaden in hoge kwaliteit

Google maakte een tijdje geleden bekend dat gebruikers vanaf 1 juni niet meer onbeperkt foto’s in hoge kwaliteit kunnen uploaden naar de Google Foto’s-app. Vanaf vandaag tellen beelden die je uploadt in deze kwaliteit mee voor je gratis Google One-opslaglimiet van 15GB. Voor kiekjes die je in de originele kwaliteit bij de dienst wil bewaren, geldt overigens al langer dezelfde ruimte. Hierbij worden beelden niet gecomprimeerd om ze kleiner te maken, bij de ´hoge kwaliteit´ gebeurt dit wel.

De opslaghoeveelheid gebruik je ook voor andere Google-diensten als Gmail en Drive. Dit betekent dat als je veel foto’s, bestanden en documenten in je Google-account bewaart, je mogelijk snel tegen het limiet van 15GB aan zit. Wil je meer uploaden, dan kun je kiezen voor een betaald Google One-abonnement. Dit zijn de opties die je dan hebt:

100GB aan opslag: 1,99 euro per maand, of 19,99 euro per jaar

aan opslag: per maand, of per jaar 200GB aan opslag: 2,99 euro per maand, of 29,99 euro per jaar

aan opslag: per maand, of per jaar 2TB aan opslag: 9,99 euro per maand, of 99,99 euro per jaar

Belangrijk om te weten is dat de beelden die je voor vandaag (1 juni) hebt geüpload in hoge kwaliteit, niet meetellen bij het limiet van 15GB. Nieuwe foto’s die je maakt en wil bewaren in de cloud doen dit dus wel. Gebruik je een Google Pixel-telefoon, dan heb je geluk want dan kun je beelden gratis in hoge kwaliteit bewaren. Smartphones van andere merken profiteren hier helaas niet van.

Zo check je hoeveel opslag je nog hebt

Voor veel gebruikers is de 15GB aan gratis Google-cloudopslag echter voldoende. Wil je checken of jij nog wel genoeg ruimte hebt om voorlopig kiekjes in Google Foto’s te bewaren? Open dan de app op je Android-telefoon en tik op je profielfoto rechtsboven. Vervolgens zie je onder ´Accountopslag´ hoeveel ruimte je nog hebt. Google Foto’s kan ook helpen om opslag vrij te maken; deze mogelijkheid zie je in hetzelfde menuutje verschijnen.

Ook handig: op de accountopslag-pagina van Google kun je hoeveel opslagruimte je bij verschillende Google-diensten hebt verbruikt. Hier krijg je ook suggesties van grote en dubbele bestanden, mails of kiekjes die je kan verwijderen om ruimte vrij te maken, zodat je weer genoeg nieuwe foto’s kan uploaden.