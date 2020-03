De bekende Google Foto’s-app krijgt binnenkort een nieuw ontwerp. Een update moet de app gebruiksvriendelijker maken, bijvoorbeeld door meer zoeksuggesties te geven. Zo ziet de vernieuwde Foto’s-app eruit.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Foto’s ontwerp op de schop

Google test het gewijzigde uiterlijk bij een kleine groep gebruikers, want de update is nog niet beschikbaar in de Play Store of via andere kanalen. Het lijkt om een zogeheten server-side-update te gaan, waarbij enkele gelukkigen het nieuwe ontwerp (ongevraagd) kunnen uitproberen. Eén van die testers stuurde screenshots van de vernieuwde app naar Android Police.

Meerdere dingen vallen op: zo is de bekende zoekbalk bovenin het scherm verdwenen. Onderin beeld vind je nu een aparte zoekknop. Na een klik verschijnt echter niet je toetsenbord om een zoekopdracht te typen.

Je krijgt eerst een scherm met zoeksuggesties als mensen, (huis)dieren, plaatsen en onderwerpen als ‘Luchten’, ‘Parken’ en ‘Bossen’. Veeg je naar beneden dan kom je bij mappen als je favoriete plaatjes, selfies en screenshots. Pas als je bovenin op de zoekbalk drukt, kun je een eigen zoekopdracht invullen.

Vernieuwde album-instellingen

In de balk onderin beeld staat ook geen Albums-knop meer. Die heeft plaatsgemaakt voor een Library-knop, oftewel bibliotheek. Dit scherm toont nog steeds lokale fotomappen op je toestel, net als Google Foto’s-albums. Nieuw zijn de speciale knoppen bovenin voor de prullenbak, favorieten, je archief en handigheden.

Omdat de menubalk onderin meer knoppen toont en de bijbehorende schermen meer informatie geven, is het hamburgermenu aan de linkerzijkant verdwenen. Ook anders is het menu wanneer je op je profielicoon klikt, in de rechterbovenhoek. Het nieuwe ontwerp toont hier ook een knop voor de app-instellingen en een knop om opslagruimte op je toestel vrij te maken. Deze functie zit in de huidige app wat meer verstopt.

Lees meer over Google Foto’s