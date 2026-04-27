Opinie: Gaat Google Foto´s met je privékiekjes aan de haal of niet?

Een nieuwe functie die Google heeft uitgerold in hun bekende foto-applicatie, zorgt online voor onrust. Het gaat om een update genaamd ‘Personal Intelligence’. Wij vertellen je wat deze zaak zo zorgwekkend maakt.

Personal Intelligence of persoonlijke diefstal?

Deze kwestie draait om Personal Intelligence. Dit is Google’s nieuwste AI-upgrade waarmee gebruikers ervoor kunnen kiezen om Google-apps te koppelen aan Gemini. Hiermee zou je veel slimmer kunnen werken met de diverse apps van Google. Eén daarvan is Google Foto’s, die recent deze update heeft gehad. Hier schreef zakenblad Forbes onlangs een kritisch artikel over.

Na het installeren van de update krijgt Gemini toegang tot de volledige fotobibliotheek van gebruikers. Toegang krijgen tot alle foto’s van iemand klinkt verre van prettig, maar laten we eerlijk zijn: soms is dit noodzakelijk zodat bepaalde functies goed werken. Laten we de situatie daarom eens goed onder de loep nemen.

Het idee achter de koppeling met Gemini is onder andere dat de AI-assistent gezichten op je foto’s kan herkennen en relaties tussen personen in kaart kan brengen. Op basis van je kiekjes kan Gemini vervolgens gepersonaliseerde afbeeldingen genereren. De update stelt Gemini dus in staat om – zoals Google het zelf noemt – ”echte beelden van jou en je dierbaren te gebruiken bij het genereren van nieuwe afbeeldingen”.

Onrust bij privacywaakhonden, Google reageert

Privacy-organisaties en andere critici staan niet op de banken voor deze nieuwe functie in de fotodienst. Het gaat namelijk zeker niet altijd om je onschuldige vakantiekiekjes. Wie z’n galerij-app (dus inclusief screenshots) direct laat syncen met Google Foto’s, deelt ook potentieel gevaarlijke afbeeldingen met Gemini. Bijvoorbeeld medische data, bankgegevens of andere gevoelige informatie.

Google voelde zich na de ontstane ophef na het Forbes-artikel genoodzaakt om direct te reageren. De zoekgigant sust de gemoederen door te stellen dat privéfoto’s heus niet rechtstreeks gebruikt zullen worden. Google verzekert critici ”dat het toevoegen van persoonlijke gegevens aan afbeeldingen geen inbreuk op je privacy mag betekenen. De Gemini-app traint zijn modellen niet rechtstreeks op je privé Google Foto’s-bibliotheek.”

Is daarmee de kous af? Wat ons betreft niet. Dat komt omdat Google z’n eerdere woorden enigszins nuanceert. Oordeel zelf: ”We trainen met beperkte informatie, zoals specifieke prompts in Gemini en de reacties van het model, om de functionaliteit in de loop van de tijd te verbeteren.” Aha, het gaat om het verbeteren van de functionaliteit. Daar kunnen we toch onmogelijk bezwaar tegen hebben? Helaas zullen we nooit helemaal zeker weten wat er met onze foto’s gebeurt na de koppeling met Gemini.

Europa komt ook aan de beurt

Gelukkig is er is ook nog min of meer goed nieuws, want het bedrijf benadrukt in z’n reactie dat ‘”het koppelen van je Google-apps aan Gemini een opt-in-functie blijft die je op elk moment in je instellingen kunt aanpassen.” Of het ook mogelijk is om Google Foto’s te blijven gebruiken zonder de discutabele update te installeren, is niet duidelijk.

De update is vooralsnog alleen uitgerold in de Verenigde Staten, maar later dit jaar volgen andere landen, waaronder de Europese Unie. Tegen die tijd zal het debat over de privacy van je foto’s vast wel weer oplaaien. Maar, dan heb je er in ieder geval nu al wat over gehoord.

Wat denk jij: wordt de soep zo heet geheten als ze wordt opgediend? Of valt het straks allemaal wel mee en maken we ons zorgen om niets? Geef jouw mening in de reacties.