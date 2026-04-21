Google Foto’s maakt je selfies ineens véél mooier (zo werkt het)

Google heeft een toffe functie toegevoegd aan Google Foto’s, waarmee je je selfies gemakkelijker mooier kunt maken. Wij vertellen je wat met de nieuwe tools kunt en gaan er ook nog mee aan de slag.

Selfies 2.0 in Google Foto’s

In de nieuwste update van Google Foto’s is de fotobewerker van de app uitgebreid met nieuwe retoucheerfuncties, specifiek voor gezichten. Het idee is dat je in een handomdraai subtiele verbeteringen aanbrengt aan onder andere je huid, ogen of tanden. Dat zijn drie gebieden waar veel mensen (net) niet tevreden over zijn bij selfies.

Denk aan het corrigeren en gladstrijken van je huid. Ook je gebit maak je gemakkelijk een tandje witter. Verder zijn optimalisaties van irissen, wenkbrauwen en lippen mogelijk. Door met schuifjes te werken, bepaal je zelf hoe subtiel de verbeteringen zijn. Verwacht geen complete facelift, maar resultaten die nog steeds natuurlijk ogen. Het moet natuurlijk niet té duidelijk zijn dat er gesleuteld is aan de selfies.

Hier vind je de nieuwe functies

Ga naar de foto die wel een kleine touch-up kan gebruiken en tik op ‘Bewerken’ onderin het menu. Nu kies je voor ‘Acties’. Scrol vervolgens naar rechts tot je het icoontje van een gezicht met een ster ziet. Hier moet je ook op tikken en dan krijg je alle opties te zien. Per functie verschijnt een schuifje om de mate van verbetering te regelen.

De nieuwe retoucheerhulpmiddelen worden geleidelijk uitgerold in de Google Foto’s-app op Android-apparaten. Je apparaat moet minimaal 4GB werkgeheugen hebben en draaien op Android 9.0 of hoger. De Samsung Galaxy A37 op de Android Planet-redactie (en alle recente smartphones) voldoet aan die eisen, maar wij hebben de opties nog niet in de Foto’s-app gespot.

Hopelijk zijn de verbeteringen die je kunt doen subtieler dan met de huidige functie ‘Verbeteren met AI’. Hierboven zie je een recente selfie (links) en het resultaat als je de kunstmatige intelligentie in Google Foto’s z’n gang laat gaan (rechts). Dat kiekje is naar onze smaak net wat te overdreven bewerkt. De nieuwe retoucheerhulpjes zijn mogelijk een gulden middenweg.

Later nemen we de proef op de som

Daarom zijn we erg benieuwd naar het resultaat dat we kunnen bereiken met de nieuw toegevoegde tools. Zodra die bij ons in de Google Foto’s-app beschikbaar zijn, gaan we ermee aan de slag om bovenstaande selfie te bewerken. Dan hebben we een vergelijking tussen een niet-bewerkte foto, de AI-variant en de versie met de subtiele verbeteringen. Wordt vervolgd!

Heb jij de nieuwe functies wél al in de app gespot en zo ja: wat vind je van de tools? Of ben je überhaupt niet zo van het ‘valsspelen’ door foto’s achteraf te bewerken?