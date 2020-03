Google Foto’s kan vanaf nu tekst herkennen in gemaakte kiekjes en afbeeldingen. Die tekst kun je vervolgens vertalen met Google Translate of kopiëren en bijvoorbeeld doorsturen via WhatsApp.

Google Foto’s: vertalen en kopiëren van tekst in afbeeldingen

De nieuwe functie is door Google zelf aangekondigd op Twitter en werkt in combinatie met Google Lens. Heb je een afbeelding waarop tekst te zien is, dan kun je met Lens de tekst laten inventariseren. Vanaf nu krijg je vervolgens meerdere opties om wat met die tekst te doen.

Ten eerste kun je een gedeelte van die tekst selecteren en direct vertalen in een taal naar keuze. Die vertaling kan worden getoond op de afbeelding zelf, maar je kunt ook doorklikken naar een webpagina van Google Translate.

De tweede mogelijkheid is om een stuk van de tekst te selecteren en te plakken in bijvoorbeeld een chatgesprek in WhatsApp. Zo kun je op een snelle manier de inhoud van een brief delen, zonder dat dat moet via een afbeelding. Ook is er nog een mogelijkheid om een stuk van de tekst te selecteren en te gebruiken als zoekterm in Google zelf.

Beschikbaarheid nieuwe functies

Google Lens werd in juni 2018 geïntroduceerd en wordt regelmatig voorzien van nieuwe updates. Met de software kun je naast teksten ook allerlei objecten herkennen, waardoor je er direct meer informatie over kunt vinden.

Lens is als losse app te gebruiken, maar dus ook geïntegreerd met Google Foto’s. De nieuwe functies van de foto-app worden gefaseerd uitgerold. Dat kan dus betekenen dat je nog even geduld moet hebben, voordat jij aan de slag kunt met deze nieuwe mogelijkheden.

