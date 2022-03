Grote updates voor Google Foto’s: nieuwe layout en sorteer-functies

Google Foto’s krijgt – in Googles eigen woorden – een lenteschoonmaak. Dit omvat een aantal handige functies en aanpassingen. In dit artikel lees je er meer over.

Frisse layout en alles op één overzichtelijke plek

Google heeft een aantal updates voor de veelgebruikte Foto’s-app aangekondigd. Met deze updates hoopt Google het indelen, sorteren en importeren van foto’s een stukje makkelijker en overzichtelijker te maken. Zo krijgt het tabblad ‘Bibliotheek’ bijvoorbeeld een nieuw ontwerp, waarmee je jouw foto’s kunt bekijken in een gefilterde raster of lijst. Je kunt je foto’s filteren op type – inclusief albums, gedeelde albums, favorieten of mappen – en ze vervolgens naar jouw eigen wens indelen.

Daarnaast wil Google graag dat de Foto’s-app jouw centrale foto-opslaglocatie wordt, zodat je alles op één plek hebt. Bij veel mensen is dit waarschijnlijk al zo, maar de nieuwste update maakt dit nog een stukje makkelijker. Google voegt namelijk een nieuwe ‘Foto’s Importeren’-knop toe, die je naast de bestaande knoppen ‘Vergrendelde Map’, ‘Hulpprogramma’s’, ‘Archief’ en ‘Prullenbak’ vindt. Met de nieuwe importeerknop kunnen kunnen gebruikers bijvoorbeeld foto’s kopiëren van concurrerende services, waaronder iCloud, Facebook en Pixieset.

Nog een handige feature: Google Foto’s biedt gebruikers voortaan ook gemakkelijk toegang tot je schermafbeeldingen. Veel Foto’s-gebruikers maken per ongeluk of expres geen back-up van screenshots, om bijvoorbeeld opslag te besparen. Dat is heel vervelend als je uiteindelijk tóch een screenshot nodig hebt. Binnenkort komt er daarom een nieuwe schermafbeelding-snelkoppeling bij, die bovenaan het hoofdraster verschijnt.

Meer over Google Foto’s

Wereldwijd maken honderden miljoenen mensen gebruik van Google Foto’s. Deze gratis dienst bewaart je foto’s en video’s en synchroniseert de media op al je apparaten. Zo heb je je favoriete media altijd bij de hand, inclusief handige features als personen zoeken via gezichtsherkenning en het maken van fotoboeken. Het is als het ware een slimme fotogallerij.

Google Foto’s krijgt regelmatig updates, die allerlei nieuwe snufjes naar de app brengen. Zo is er een handige functie om bijvoorbeeld een scan van je ID-kaart of andere gevoelige foto’s te verbergen en te vergrendelen met je vingerafdruk. Ook kan Google Foto’s jouw reguliere foto’s omtoveren in 3D-plaatjes.

