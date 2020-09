Android is niet het enige besturingssysteem van Google. Achter de schermen werkt het bedrijf namelijk hard door aan Fuchsia. In dit artikel praten we je aan de hand van 6 vragen en antwoorden bij over dit mysterieuze systeem.

1. Wat is Google Fuchsia?

Fuchsia is een experimenteel besturingssysteem dat door Google wordt ontwikkeld. Een besturingssysteem, ook wel OS (Operating System) genoemd, zorgt ervoor dat je daadwerkelijk wat kunt met de onderdelen die in je telefoon, computer of tablet zitten.

Je gebruikt een OS dus om apps op te starten, filmpjes af te spelen en al het andere dat je met een telefoon/laptop/tv doet. Je hebt het misschien niet actief door, maar tijdens het lezen van dit artikel maak je hoe dan ook gebruik van een besturingssysteem, of het nou Googles eigen Android, Windows van Microsoft of Apples iOS is.

2. En wat kan het?

Op een gegeven moment waarschijnlijk best veel. Momenteel staat het systeem echter nog in de kinderschoenen. Verwacht bij het opstarten van een Fuchsia-apparaat daarom geen gelikte animaties, vrolijk ogende icoontjes en een vloeiende gebruikerservaring.

Screenshots van Fuchsia

Het thuisscherm van de smartphoneversie van Fuchsia bestaat bijvoorbeeld uit een verticale lijst waar apps kunnen staan. Ook is er een zoekbalk aanwezig, alsmede de datum en tijd. Fuchsia-apps zijn er overigens nog niet. Als je op een voorbeeld-app uit de verticale lijst drukt gebeurt er niks.

Onder de oppervlakte beschikt het platform echter wel over meerdere interessante functies. Wanneer je bijvoorbeeld de ene app naar de andere sleept wordt de splitscreenmodus opgestart. Hierbij nemen beide apps 1 schermhelft in. Hier kun je vervolgens andere apps aan toevoegen om maximaal te multitasken.

Screenshots van Fuchsia

Een ander interessant kenmerk van Fuchsia is portabiliteit. Of in gewoon Nederlands: je gebruikt één en hetzelfde besturingssysteem op zowel je telefoon, computer als tandenborstel. Dat is handig, want op die manier hoef je een app bijvoorbeeld slechts eenmalig te downloaden waarna het programma op al je apparaten aanwezig is.

3. Wat zijn de verschillen met Android?

Fuchsia heeft een andere kernel dan Android. Dit klinkt heel technisch, maar het komt erop neer dat de twee op een ander fundament gebouwd zijn. Zie het als appels met peren vergelijken.

Fuchsia is gebouwd op Zircon, een zogeheten ‘microkernel’. Zoals je op basis van de naam mag verwachten is dit ‘fundament’ dus heel klein. Met andere woorden: Fuchsia kan dankzij zijn geringe formaat op vrijwel alle apparaten draaien.

Android is daarentegen een wat logger systeem en heeft naar verhouding veel krachtigere hardware nodig om een soepele gebruikerservaring te bieden. Dankzij initiatieven als Android Go werkt het OS inmiddels prima op betaalbare smartphones, maar de gemiddelde slimme tandenborstel gaat het lastig krijgen.

4. Op welke apparaten draait Fuchsia?

Uiteindelijk alle apparaten. Google zelf is behoorlijk geheimzinnig over de specificaties van Fuchsia, maar het lijkt erop dat het nieuwe besturingssysteem is gemaakt met de Internet of Things-gedachte in het achterhoofd.

Dit is een denkbeeld dat momenteel onder technologiebedrijven leeft waarin vrijwel alle apparaten via het internet met elkaar verbonden zijn. In theorie moet Fuchsia dus zowel op je slimme Google Nest Mini-speaker, computer, automatische stofzuiger als slimme tandenborstel kunnen draaien.

Schaalbaarheid staat bij Fuchsia dus voorop: het moet op alle apparaten kunnen werken.

Fuchsia op een tablet

5. Is Fuchsia de vervanger van Android?

Misschien. Google lijkt Fuchsia echter vooral als een vrijplaats te zien: alles kan en alles mag. “Ik weet dat mensen heel enthousiast worden van Fuchsia omdat ze denken dat het de nieuwe Android of Chrome OS wordt”, zei Hiroshi Lockheimer in gesprek met The Verge.

De Google-topman vervolgde door te zeggen dat Fuchsia “daar niet om draait”. Lockheimer: “Het gaat ons om de ontwikkeling van een state-of-the-art besturingssysteem. Dingen die we leren terwijl we het OS ontwikkelen, integreren we in andere producten.”

Fuchsia is dus vooral een experimenteel ontwikkelproces: hoe ziet het optimale besturingssysteem eruit? Wat werkt wel, en wat kunnen we beter achterwege laten?

De meest succesvolle experimenten worden vervolgens in andere producten gebruikt, zoals Android. Dit besturingssysteem heeft immers miljoenen gebruikers, waardoor je niet zomaar uit de losse pols wat kunt gaan experimenteren.

Fuchsia is vooralsnog dus meer een voorloper van Android, in plaats van de opvolger. Maar, indien de ontwikkeling van het OS voorspoedig verloopt, zou het dat wel kúnnen zijn.

6. Kan ik Fuchsia al gebruiken?

Jazeker, maar je moet wel technisch onderlegd zijn én het juiste apparaat in huis hebben. Je kunt Fuchsia namelijk al draaiende krijgen op onder meer de Acer Switch 12, Intel Nuc en Google Pixelbook. Op de officiële website van Fuchsia staan uitgebreide handleidingen om het werkende te krijgen.

Misschien ten overvloede maar we vermelden het toch maar: Fuchsia is dus alles behalve een stabiel besturingssysteem. Installeer het dus niet op een apparaat dat je dagelijks voor werk en school gebruikt.

De toekomst van Android

