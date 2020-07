Google heeft een aantal spelletjes toegevoegd aan slimme beeldschermen die werken met Google Assistent. Hierdoor speel je nu bijvoorbeeld games als Trivia Crack en Guess the Drawing op je Google Nest Hub.

Games op Google Nest Hub en meer

Het was al langer mogelijk om spelletjes te spelen met spraakcommando’s op slimme speakers die gebruikmaken van Google Assistent. Visuele games voor slimme schermen, zoals de Google Nest Hub, bleven echter achterwege. Daar komt nu verandering in, want Google gaat vanaf eind juli games voor zogeheten smart displays aanbieden.

Het bedrijf uit Mountain View heeft aangekondigd dat het meer games gaat aanbieden die speciaal gemaakt zijn voor slimme schermen. De meeste spellen bestuur je met een combinatie van spraakcommando’s en touch-gebaren. Zeg “Hey Google, laten we een spelletje spelen” om een kijkje te nemen naar het aanbod aan games.

Spelletjes die nu al te vinden zijn op de Google Nest Hub omvatten voornamelijk quiz-games en puzzels. Zo zijn onder meer Trivia Crack en Jeopardy! al beschikbaar. Beide games werken weliswaar via Google Assistent, maar lijken aardig op de varianten voor smartphones en tablets.

Guess the Drawing toont misschien beter de toegevoegde waarde van gamen op een slim scherm. Bij dit spel wordt er een tekening gemaakt op het scherm en moeten de spelers met spraak raden wat het is. Deze pictonary-game leent zich daarom perfect voor een slim scherm dat werkt met Google Assistent.

Meer over Google Nest

Zoals we van Google gewend zijn, voorziet het zijn eigen apparaten voortdurend van updates. Zo is het sinds kort ook mogelijk om Netflix te kijken op de Google Nest Hub en Hub Max. Kijkend naar dit en het nieuwe aanbod aan games, is het vrij duidelijk dat Google de mogelijkheden van zijn slimme schermen meer wil uitbreiden.

Dat is in ieder geval een goed voorteken voor de komende generatie Nest-producten. Google werkt momenteel onder meer aan een nieuwe Nest-speaker. Het bedrijf teasete zijn aankomende apparaat, nadat verschillende afbeeldingen lekte. In onderstaand artikel kun je de eerste beelden zien van Googles komende speaker.

Wil je op de hoogte blijven van Googles nieuwste apparaten en software-updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app.