‘Google AI neemt je telefoon niet ongevraagd over: zo zit het wel’

Google Gemini-gebruikers zijn in rep en roer, want de AI zou veel meer toestemmingen krijgen dan bedoeld. Dit is hoe het écht zit.

Google Gemini app-extenties nemen je telefoon over

Het was dé Android-kop van de woensdag: Google zou in je WhatsApp en andere apps zou kunnen, zelfs zonder jouw toestemming. Google deelde de veranderingen die vanaf 7 juli ingaan via de mail, al blijkt die door gebruikers en verschillende media verkeerd opgevat te zijn. 9To5Google dook er dieper op in en laat weten hoe het echt zit met je privacy bij de app-activiteiten van Gemini.

Gemini app-activiteit houdt het volgende in: de fabrikant maakt een logbestand van de opdrachten die je aan de Gemini-chatbot hebt gegeven. Die kun je inzien op de website myactivity.google.com/product/gemini, waaronder opvallend genoeg ook de audio-opnames van je gesprekken met Gemini Live. Wie niet wil dat dit wordt opgeslagen, kan het hier ook uitzetten.

Wie dit uitschakelt, kan vervolgens geen Gemini Apps gebruiken. Dat houdt in: het versturen van WhatsApp-berichten met de chatbot, maar ook belletjes plegen, sms-berichten verzenden en standaard taken zoals een timer zetten, apps openen en media afspelen.

Toen Google in haar mail liet weten dat Gemini de apps binnenkort wél kan besturen, zelfs bij gebruikers die de app-activiteit hebben uitgeschakeld, gingen de alarmbellen dus af. De techgigant vermeldde wel dat dit kon worden stopgezet, maar niet hoe. Ook dat leidde tot verontrusting van gebruikers over hun privacy.

Wat blijkt? In plaats van de Gemini Apps uit te schakelen door Gemini app-acitiviteit uit te zetten, doe je dat nu enkel via de Gemini-app. Daarvoor ga je naar je profielfoto, klik je op ‘Apps’ en zet je de schakelaars uit. Google wilde dus niet zonder toestemming je apps besturen, maar je een fijnere Gemini-ervaring bieden, zelfs als je niet wil dat je opdracht-geschiedenis wordt bijgehouden.

Wist jij dat Google je Gemini-geschiedenis tot op de audiobestanden voor je opslaat? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

