Gemini schopt Google Assistent je slimme huis uit: dit verandert er

De Google Assistent maakt binnenkort plaats voor Gemini op smart home-producten, zoals je slimme speakers of smart hub.

Gemini vervangt Google Assistent op Home-speakers

Het einde is in zicht voor de Google Assistent. Nadat de slimme assistent eerder dit jaar werd vervangen door AI-assistent Gemini op smartphones, gebeurde het ook op WearOS-smartwatches. Nu maakt ook de volgende productcategorie waar de Google Assistent op zit de overstap: Gemini komt naar je slimme speakers.

Of je nou een Google Nest Mini, een Nest Hub of een Nest Audio thuis hebt staan. Ze zijn allemaal voorzien van spraakbesturing met de Google Assistent. De techgigant laat nu weten dat het einde verhaal is en dat Gemini vanaf oktober zijn entree maakt op deze speakers. Zeg je ‘Hey Google’, dan antwoordt Gemini.

Gemini is gebaseerd op een krachtiger taalmodel en kan daarmee antwoorden op complexe vragen, in plaats van specifieke vooringestelde opdrachten. Ben je opzoek naar een specifiek nummer uit de openingsscène van een film? Dan weet Gemini deze te vinden, om vervolgens voor je af te spelen.

Ook kun je straks meerdere Smart Home-commando’s tegelijk geven: ‘Dim de lampen en zet de thermostaat op 21 graden” bijvoorbeeld. Ben je aan het koken? Dan zet Gemini gemakkelijk een timer om je pasta al dente te koken, zonder dat jij hoeft te weten hoe lang dat precies is. Dat zoekt ‘ie zelf voor je op.

Ook Gemini Live komt naar de smart home speakers. Deze modus van Gemini focust meer op het voeren van “natuurlijke” gesprekken tussen de gebruiker en de AI-assistent. Zo spar je samen met Gemini over waar je op moet letten bij het kopen van een nieuwe auto, bedenk je leuke spellen voor het kinderfeestje van de dochter en nog veel meer.

Benieuwd naar wat Gemini Live allemaal kan? Test het gemakkelijk op je smartphone.

We zijn benieuwd hoe de overstap naar Gemini zal verlopen. Toen de Google Assistent verdween op smartphones, was niet iedereen enthousiast. Waar simpele spraakopdrachten voorheen een voorspelbaar antwoord opleverden, had Gemini er onnodig veel moeite mee. We houden de uitrol vanaf oktober in de gaten en laten je weten wanneer Gemini for Home naar Nederland komt.

