Android Auto krijgt nu Gemini, maar niet iedereen is positief

Eind vorig jaar werd het al aangekondigd, maar nu pas is het zover. Veel gebruikers van Android Auto kunnen sinds deze week gebruikmaken van Gemini. Het AI-hulpje maakt op internet de tongen los.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uitrol Gemini in Android Auto nu echt begonnen

De afgelopen dagen hebben steeds meer Android Auto-gebruikers gemerkt dat hun autosysteem een nieuwe spraakassistent heeft: Gemini. Hoewel Google in eerste instantie november vorig jaar had aangewezen als start van de introductie, is er nu pas echt sprake van een uitrol. Dat blijkt uit reacties van gebruikers op meerdere techwebsites en op X (voorheen Twitter).

Het idee van Gemini is dat deze assistent een stuk slimmer is dan de Google Assistent. Gemini is voorzien van echte AI die met je mee kan denken en gesprekken kan voeren. Hiermee heb je een persoonlijke hulp aan boord die altijd voor je klaarstaat, wat je opdracht ook is.

Navigeren, media bedienen, berichten sturen, toegang krijgen tot apps, informatie vragen; bijna iedere gedachte die je hebt, kan omgezet worden in een actie. Dat maakt Gemini een stuk veelzijdiger dan z’n voorganger. Ook is de kracht van Gemini dat je makkelijker gekoppelde Google-apps en -services kunt gebruiken.

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar de praktijk is momenteel nog anders. Aangezien het om een nieuwe release gaat die nog deels in ontwikkeling is, zijn er kinderziektes. Een echt vlekkeloze ervaring kan dan ook niet verwacht worden. Google zal uiteraard wel updates blijven uitbrengen om de ervaring te verbeteren. Verder is het voor gebruikers wennen wat Gemini allemaal wel en niet kan en hoe de slimme stemassistent zich verhoudt tot de vertrouwde Google Assistent.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemengde reacties na rondgang op Reddit

Ook op het bekende discussieplatform Reddit is het al dagen een drukte van jewelste, met name in de subreddit over Android Auto. De ervaringen met Gemini lopen nogal uiteen. Een greep uit de meest positieve en negatieve ervaringen, lees je hier:

Positief

”Ik stapte na het werk in mijn auto en daar was Gemini dan eindelijk. Geweldig. Mijn enige klacht tot nu toe is dat ik geen lange vragen kan stellen, want dan stopt hij automatisch met luisteren. Je moet je vraag in stukjes opdelen.”

”Over het algemeen verrassend goed, alleen wat te spraakzaam, Ik kan hem nu wel nummers laten afspelen zonder de exacte titel te weten, wat wel handig is.”

Over het algemeen ben ik tevreden en vind ik dat Gemini in de afgelopen maanden flink verbeterd is. Mijn grootste probleem is echter de constante stroom aan berichten. Ik stel een vraag, krijg antwoord en vervolgens wordt me gevraagd of er nog iets anders is waar ik mee kan helpen. Prima, maar als ik nee zeg, word ik er weer aan herinnerd dat ik er altijd voor je kan zijn en krijg ik (voor de duizendste keer) te horen waar ik nog meer mee kan helpen.

Negatief

”Mijn God, wat haat ik het. Veel te spraakzaam, en erger nog: het verwijdert mijn scheldwoorden uit mijn berichten. Ik heb het meerdere keren geprobeerd en als je scheldt, wordt het wel herkend in de tekst die op het scherm verschijnt. Maar, als Gemini het terugleest, worden de scheldwoorden er gewoon uitgehaald. Niet eens een piepje, gewoon censuur waar ik niet om gevraagd heb en die ik niet uit kan zetten.”

”Had Gemini, maar heb het uitgeschakeld. Volkomen nutteloos. Kon geen muziek afspelen. Kon niet navigeren. Kon geen berichten versturen. Maar het voerde wel vrolijk lange gesprekken over waarom het niets kon.”

”Ik heb Gemini nu ongeveer een maand en jemig, wat is het traag bij taken zoals muziek afspelen of een berichtje sturen.”

Dat Gemini nogal spraakzaam is, blijkt één van de meest voorkomende reacties. Dat is natuurlijk wel een beetje het idee: een assistent die op natuurlijke wijze gesprekken met je voert en je overal bij wil helpen. Het is voor gebruikers te hopen dat het gemakkelijk aan te passen of zelfs uit te schakelen is.

Twijfel jij of jouw versie van Android Auto al Gemini heeft? Dat zou aan verschillende zaken te zien moeten zijn. Ten eerste zou de stem anders zijn en krijg je een introductie van Gemini bij het eerste gebruik. Ten tweede melden gebruikers dat het licht op het scherm anders is, maar specifiekere info daarover hebben we niet.

Kun jij al gebruikmaken van Gemini in Android Auto? Deel jouw ervaringen dan in de reacties? Druk ook zeker op onderstaande knoppen voor al het laatste Android-nieuws!