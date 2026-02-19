Google Pixel 10a tijdelijk tot €250 euro inruilvoordeel

Google Gemini kan nu ook (stukjes) muziek genereren

Mike Peek
Mike Peek
19 februari 2026, 9:06
2 min leestijd
Google Gemini kan nu ook (stukjes) muziek genereren

Google Gemini heeft een nieuw trucje: je kunt er nu ook muziek mee genereren. Op basis van een prompt of foto spuwt Gemini tracks van 30 seconden uit, inclusief cover-art. Dat kan ook in het Nederlands.

Creëer muziek met Google Gemini

Met Nano Banana worden al ontelbare afbeeldingen gegenereerd, maar de AI-wereld staat natuurlijk niet stil. Google Gemini kan vanaf nu ook muziek voor je maken. De zoekgigant heeft zijn DeepMind-model Lyria 3 in Gemini geïntegreerd. Dat levert tracks op van maximaal 30 seconden. Soortgelijke apps als Suno en Udio zijn overigens in staat om langere nummers uit te spuwen.

Google laat je op twee manieren een liedje genereren. Je kunt natuurlijk precies beschrijven wat je wil. Denk aan: “Maak een langzaam jazznummer over onze reis naar Chicago in 2018, toen we martini’s dronken in de bar van Willis Tower”. Een paar seconden later staat het lied voor je klaar. Inclusief bijpassende cover-art, die natuurlijk wordt gemaakt door Nano Banana.

Lyria 3 | Music Generation comes to Gemini

De tweede optie is dat je een foto uploadt. Denk aan een kiekje van een winterse strandwandeling met je geliefde. Je kunt Gemini dan nog extra aanwijzingen geven voor het liedje dat je voor ogen hebt. Denk aan: “Bezing hoe we verlangden naar warme chocolademelk met slagroom”.

Je hebt volgens Google uitgebreide controle over het eindresultaat. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een sneller of trager lied en het genre aanpassen. Het bedrijf belooft tracks die “realistisch en muzikaal complex in elkaar zitten”.

Niet bedoeld om hits te scoren

Google benadrukt dat de tool niet per se bedoeld is “om de volgende grote Grammy-hit te scoren”, maar eerder om persoonlijke verhalen op muziek te zetten. Misschien dat er daarom ook een limiet van 30 seconden geldt. Al zou het ons niet verbazen als die in de toekomst verdwijnt.

Lyria 3 is nu beschikbaar in de desktopversie van Gemini. De mobiele app volgt de komende dagen. Je hebt geen abonnement nodig, al geldt er wel een (niet gespecificeerde) limiet voor gratis gebruikers.

Barst jij direct van de ideeën voor je eerste AI-liedjes of schrijf je ze liever zelf? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Bron: Google
Google AI op Android Google

