Googles onduidelijke AI-namen ten einde(?): alles heet nu Gemini

Google heeft al zijn kunstmatige intelligentie omgedoopt tot Gemini en een geavanceerder taalmodel uitgebracht. Bij de update hoort ook een nieuwe app, maar nog niet in Nederland.

Vaarwel Google Bard en Duet AI: Gemini is de naam

Google maakt het je als gebruiker niet altijd even makkelijk om de AI-diensten bij de juiste naam te noemen. Het zat zo: Bard was de naam voor de chatbot die je vragen stelt en Duet AI was de naam voor handige AI-functies die in Gmail, Docs en meer Google-apps zitten.

De zoekgigant noemt deze functies vanaf nu allemaal Gemini. Die naam kennen we al als de techniek achter Googles AI-functies. Deze techniek is ook verbeterd en hoewel Bard en Duet AI verdwenen zijn, maakt Google het ons nog steeds niet makkelijk.

Het nieuwe AI-taalmodel dat Google lanceert heet Gemini Ultra 1.0 en is erg geavanceerd. Voor toegang tot deze techniek gebruik je Gemini Advanced en voor Gemini Advanced moet je een Google One AI Premium-abonnement afsluiten. Begrijp jij het nog?

Zoals je hierboven kunt zien is het Google One AI Premium-abonnement het duurste Google One-abonnement van het moment. Toch is het met 21,99 euro per maand maar iets duurder dan ChatGPT Plus.

Heb jij geen Google One AI Premium-abonnement, dan heb je geen toegang tot Gemini Advanced en dus ook niet tot Gemini Ultra 1.0. De meeste gebruikers zullen de ‘gewone’ versie van Gemini gebruiken, die overigens Gemini Pro heet.

Gemini vervangt ook de Google Assitent

Samen met de nieuwe Gemini-naam lanceert Google ook een Gemini-app. Deze kan de Google Assistent op je smartphone vervangen, wat betekent dat er een Gemini pop-up verschijnt als je ‘Hey Google’ zegt. Wil je liever geen AI, dan kun je ook de Google Assistent inzetten. De Gemini-app is overigens nog niet in Nederland verkrijgbaar en het is onduidelijk wanneer hier verandering in komt. Gemini is wel via de website beschikbaar.

