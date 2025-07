Gemini komt naar je Wear OS-smartwatch en dit kan ‘ie

Google Assistent op je smartwatch gaat de deur uit, Gemini neemt het over en dit is waar het je allemaal bij kan helpen.

Google Gemini op Wear OS hologes

Google heeft met de komst van de Samsungs Watch 8-serie bekendgemaakt dat de AI-assistent Gemini naar Wear OS komt. De uitrol is direct begonnen en ook de Google Assitent-app in de Play Store heet nu “Gemini op Wear OS”. Gebruikers met een smartwatch die draait op Wear OS 4 of nieuwer, kunnen Gemini binnenkort op hun pols verwachten.

In een blogpost deelt Google wat je allemaal met Gemini op je smartwatch kan. Zodra je ‘Hey Google’ zegt of de knop op je horloge indrukt, kun je de AI om hulp vragen. Dat kan over vrijwel alles wat op het internet staat, maar ook binnen apps kan de chatbot aan de slag gaan, zoals iets toevoegen aan je agenda, een mail samenvatten of een Spotify- of Youtube Music-afspeellijst maken.

Ook tof: Gemini kan dingen voor je onthouden. Bijvoorbeeld in welk vak je jouw auto hebt geparkeerd of dat je na werk boodschappen moet doen. Natuurlijk werken de oudere functies van de Google Assistent ook nog gewoon, zoals het starten van een timer, je muziek op pauze zetten en vragen hoe laat het is (mocht je niet op je horloge kunnen kijken).

Gemini is onderhand bijna overal op Google- en Android-producten te vinden. Zo heeft je smartphone een snelkoppeling, net als tablets en nu dus ook slimme horloges. De Assistent draait momenteel nog wel op slimme Google Home-speakers. De afgelopen maanden heeft Gemini ook de Google Assistent vervangen in Android Auto.

Wear OS 6 komt er snel aan

Momenteel draaien moderne Samsung- en Google-smartwatches op Wear OS 5. Samsungs nieuwste Galaxy Watch 8 en 8 Classic draaien uit de doos op versie 6. Dat betekent dat de officiële lancering van de nieuwe update dichterbij komt, aangezien de Watch 8-serie vanaf 22 juli officieel in de verkoop gaat. Tegen die tijd heeft Google haar eigen Pixel Watches ook geüpdatet, verwachten we.

Zodra de update uitkomt, laat Android Planet het je weten. Houd dus zeker onze app en nieuwsbrief in de gaten!