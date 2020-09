Google reageert met een blogbericht op commentaar van app-ontwikkelaars. Het bedrijf hoopt zo meer duidelijkheid te scheppen bij ontevreden ontwikkelaars.

Google geeft reactie op commentaar van app-ontwikkelaars

“Ontwikkelaars zijn onze partners. Door hun creativiteit en innovatie te combineren met onze platforms en tools, creëren we samen goede ervaringen voor miljarden mensen over de hele wereld.” Zo opent Google haar blogbericht. Na geruchten dat Google de richtlijnen van de Play Store strenger wil handhaven, ontstond er veel verontwaardiging. Google meldt nu dat klantvriendelijkheid voorop blijft staan.

Eerder kwam in een rapport van Bloomberg al naar voren dat Google werkt aan een plan om harder op te treden. Nu komt Google zelf met een officieel statement. In deze reactie van Google staan twee onderwerpen centraal: het gebruik van alternatieve appwinkels en de af te dragen commissie van 30 procent voor ontwikkelaars.

Gebruikers kunnen eenvoudiger alternatieve appwinkels installeren

Vanaf Android 12 maakt Google het makkelijker voor gebruikers om andere appwinkels te gebruiken. Hoe het bedrijf dit gaat doen is nog niet duidelijk. Wel moet dit signaal vertrouwen opwekken bij app-ontwikkelaars. In tegenstelling tot Apple lijkt Google open te staan voor feedback. Met de oprichting van Coalition for App Fairness komen techbedrijven in opstand tegen het App Store-beleid. Zo’n zelfde coalitie lijkt vooralsnog niet nodig te zijn voor de Play Store.

Google schept duidelijkheid in betaalsysteem

Vanaf september 2021 gaat Google Play-facturering afdwingen voor alle in-app-aankopen. Hiermee blijft de af te dragen commissie van 30 procent dus staan. Wel schept het bedrijf zo meer duidelijkheid. Zo ontving Google signalen dat het beleid nog onduidelijk zou zijn voor app-ontwikkelaars. Dit komt waarschijnlijk ook door de niet consequente handhaving van de Play Store.

Ontwikkelaars hebben nog tot 30 september 2021 de tijd om aan alle richtlijnen te voldoen. Nu omzeilen sommige apps nog Googles betaalsysteem door betaling met creditcard mogelijk te maken. Daarbij kun je denken aan populaire diensten zoals Netflix en Spotify die zo hun diensten aanbieden.