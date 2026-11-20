In de Google Health-app kun je aan de slag met een persoonlijke gezondheidscoach in de vorm van de Google Health Coach. Dit is er allemaal mogelijk.

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Google Health Coach: de moeite waard?

Als je betaalt voor Google Health Premium, dan krijg je toegang tot de Google Health Coach: een versie van Gemini die altijd voor je klaarstaat met tips rond sporten, eten en je gezondheid.

Deze AI-coach wil eerst een keertje met je chatten, waarbij je wordt gevraagd wat je doel is. Mogelijk wil je gewicht verliezen, sterker worden, beter slapen of heb je een ander doel voor ogen. Vervolgens gaat de coach je helpen om dat doel te bereiken.

Analyses

Dat doet de Google Health Coach allereerst door de informatie die je registreert via een wearable te analyseren. In de Google Health-app zie je dat via een stukje tekst bij elke registratie van een wandeling, een workout of een slaapsessie.

Hier vertelt de Health Coach bijvoorbeeld of je goed genoeg geslapen hebt, hoeveel kilometers je hebt gewandeld en je krijgt een overzichtje van je prestaties na het sporten. Indien nodig krijg je ook tips wat je beter kunt doen, zoals langer in een specifieke hartslagzone zitten.

Gepersonaliseerd schema

Als je hulp nodig hebt met hoe vaak je zou moeten sporten om je doelen te bereiken, dan kun je de AI vragen om een fitnessschema te maken. Je krijgt dan een gepersonaliseerd schema gebaseerd op je eerdere activiteiten, rusthartslag, slaap enzovoort.

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Je kunt in een gesprek van ongeveer vijf minuten een plan samenstellen, of je laat de AI het werk doen door met een voorstel te komen. De AI vraagt dan wel eerst even of je op dit moment last hebt van blessures, om daar rekening mee te houden.

In zo’n plan staat bijvoorbeeld je stappendoel voor de week en hoeveel krachttrainingen je in de week moet voltooien. Je kunt dan zelf bepalen wanneer je wat doet. Op elk moment is het schema ook aan te passen.

Vragen stellen

Daarnaast kun je de AI allerlei vragen stellen over sport en gezondheid, maar bovenal over de gegevens die er staan opgeslagen. Zo kun je bijvoorbeeld vragen aan de AI of je beter slaapt op dagen dat je hebt gesport, of hoe de trend in je rusthartslag in het afgelopen jaar is veranderd. Je kunt ook tips vragen over het eten van eiwitten, of een workout invoeren die niet met een wearable is geregistreerd.

Vragen om medisch advies is niet de bedoeling. Google zegt duidelijk: “De Google Health Coach is niet bedoeld om een medische aandoening vast te stellen, te behandelen, te genezen of te voorkomen en je mag de coach niet gebruiken voor medische doeleinden. “

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Is het je geld waard?

Of de Google Health Coach je geld waard is ligt er aan. Zeker als je een stabiel leven hebt, waarbij je prima slaapt en regelmatig beweegt, dan zal de AI-coach daar niet veel aan toevoegen. Sterker nog: de herhalende stukjes tekst in de Google Health-app kunnen zelfs in de weg zitten als je gewoon de statistieken wil zien.

Vind je het echter lastig om sporten vol te houden en slaap je niet goed, dan kan de Health Coach een aardige manier zijn om wat meer inzicht en motivatie te krijgen. Ook is het handig om niet zelf in je statistieken te hoeven duiken om achter trends te komen.

Een abonnement op Google Health Premium is vanaf 8,99 euro per maand verkrijgbaar.

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Uitproberen

Koop je een nieuwe Fitbit, dan krijg je drie maanden gratis Google Health Premium met dus toegang tot de Health Coach. Dat kan met een nieuwe Pixel Watch, of de Fitbit Air en Fitbit Edge.

Lees nu ook onze Fitbit Air review en Fitbit Edge review.

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