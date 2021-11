Handig: zo bedien je je Android TV met de Google Home-app

De nieuwste versie van de Google Home-app maakt het mogelijk om je smartphone als afstandsbediening te gebruiken voor je Android TV. Deze handige feature rolt nu uit als app-update. Zo bedien je je slimme tv met je toestel.

Bedien je Android TV met de Google Home-app

Met de laatste versie van de Google Home-app kun je je televisie voorzien van Android TV (of het nieuwere Google TV) bedienen vanaf je smartphone. Handig als je dat liever doet dan met de afstandsbediening.

Goed om te weten is dat de afstandsbediening-feature ook werkt in combinatie met een Chromecast. Dat kan ook de nieuwste Chromecast met Google TV zijn. De Home-app is hier ook voor ingesteld. Zo toont de app een Google Assistent-knop als hij verbonden is met de Chromecast met Google TV. Bij andere apparaten verschijnt deze knop niet, schrijft 9to5Google, waar onderstaande schermafbeeldingen ook van afkomstig zijn.

Ongeacht of je een slimme televisie of Chromecast hebt, dien je je smartphone via de Home-app eenmalig te koppelen als afstandsbediening. Dat doe je door op de knop ‘Open remote’ te klikken en de koppelcode in te vullen. Daarna kun je over het scherm vegen om de cursor op het tv-scherm te bewegen en heb je knoppen om de tv bijvoorbeeld uit te schakelen. Afhankelijk van de televisie of Chromecast kan de Home-app ook volumeknoppen tonen.

Niet zo uitgebreid als de Google TV-app

Google biedt overigens ook een aparte Google TV-app aan om smart-tv’s met Google TV-software te bedienen. De Google TV-app bevat meer features dan de Home-app. Onduidelijk is nog of Google ontbrekende features aan de Home-app gaat toevoegen.

Om de afstandsbediening-feature te kunnen gebruiken, heb je naast een Android TV/Google TV of Chromecast ook de nieuwste versie van de Google Home-app nodig. Het gaat om versie 2.46, die vanaf nu gefaseerd uitrolt via de Play Store. De Home-app voor iOS krijgt dezelfde feature, maar via een latere update. Wanneer die update uitkomt, is nog niet bekend.

