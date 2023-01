Zo gebruik je de Google Home-app als afstandsbediening voor je tv

Beschikt jouw televisie over ondersteuning voor de Google Assistent? Dan kun je de Google Home-app nu gebruiken als afstandsbediening. Ook andere apparaten zoals stofzuigers laten zich vanuit de app bedienen.

Google Home-app als afstandsbediening voor je tv

Als je televisie op Android TV of Google TV draait, kun je ‘m al langer bedienen met de Google Home-app. Datzelfde geldt voor de Chromecast. Google rolt nu een update uit die deze functionaliteit ook naar televisies brengt met een ander besturingssysteem. Wanneer je toestel over ondersteuning voor de Google Assistent beschikt, kun je de Google Home-app als afstandsbediening gebruiken. Dat geldt voor veel moderne tv’s van merken als Samsung en LG.

Vanuit de app kun je bijvoorbeeld het volume aanpassen, van hdmi-input wisselen, je televisie aan- of uitschakelen en pauzeren of juist weer verdergaan. De interface is erg simpel, maar daardoor ook duidelijk. En je kunt je fysieke afstandsbediening dus gewoon in de kast laten liggen.



Deze nieuwe functie is al beschikbaar voor gebruikers die meedoen aan het Google Home-previewprogramma, maar nog niet voor het grote publiek. Waarschijnlijk rolt hij de komende weken vanzelf uit naar jouw smartphone. Overigens was het al mogelijk om de Google Nest Hub te gebruiken als afstandsbediening voor je televisie. Het is natuurlijk wel veel makkelijker om het vanuit de Google Home-app te doen.

Ook andere apparaten te bedienen met Google Home

Je kunt de Google Home-app overigens ook gebruiken als afstandsbediening voor andere apparaten dan televisies. Volgens Google is het mogelijk om geselecteerde ventilatoren, luchtzuiveraars en stofzuigers vanuit de app te bedienen. Ze moeten dan natuurlijk wel over ondersteuning voor de Google Assistent beschikken.

