Na de Google Home Speaker is dit ons verlanglijstje voor de Google Home Display

Met de Home Speaker heeft Google zijn Gemini naar je woonkamer gebracht. Nu is het tijd voor de opvolger van de Nest Hub: dit willen we van de Home Display.

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Google Home Display wensen: dit willen we

In onze review van de Google Home Speaker schreven we: “De Home Speaker is het eerste hardwareproduct van Google dat puur draait om Gemini en dat geeft vertrouwen in de toekomst.” Bij die toekomst hoort ongetwijfeld ook een nieuw slim scherm, als opvolger van de Nest Hub.

Anish Kattukaran van Google liet eind vorig jaar weten dat Google nog steeds toegewijd is aan slimme schermen, met de aankondiging dat er binnenkort meer nieuws zou komen. Ook in het persbericht van de Google Home Speaker werd dit pas het “eerste” audio-apparaat voor Gemini genoemd.

De meest concrete hint dat Google aan een nieuw slim scherm werkt is dat er in de code van de Google Home-app een verwijzing is gevonden naar een “Google Home Display”.

Van Hub naar Display

Dat betekent niet dat de Nest Hub wordt achtergelaten. Recentelijk heeft Google nog een update uitgebracht voor Gemini voor Home, waardoor sommige informatie van de AI er nu beter uitziet op een slim scherm. Ook op de bestaande schermpjes.

De kans is dus groot dat Google met zijn schermen dezelfde strategie volgt als met zijn speakers. De oude apparaten kun je gewoon blijven gebruiken, maar dan met verbeteringen door Gemini. Het nieuwe apparaat dat komt, waarschijnlijk dus de Home Display, is dan speciaal gemáákt voor Gemini. Daar hopen we het volgende van.

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1. Visuele informatie

Op elk moment een vraag kunnen stellen aan Gemini is handig, maar een antwoord voorlezen is voor de AI niet altijd de ideale manier om de informatie over te brengen. Vaak is een visualisatie handiger. Zo kan een ingewikkeld concept beter uitgelegd worden via een tekening. Hopelijk krijgt Gemini daar alle ruimte voor via het scherm van de Home Display.

2. Ingebouwde Nest Cam

Hoe handig zou het zijn als je slimme scherm ook direct een camera is? Op die manier kun je Gemini vragen stellen over wat het ziet. Denk aan hoe je een onbekend ingrediënt voor de Home Display houdt, vraagt wat het is en hoe je lang je het moet koken, waarna Gemini een recept of een kooktimer op het scherm plaatst.

Ook kan de camera meegenomen worden in de beveiliging van je huis. Je kunt dan zelfs als je in de supermarkt staat aan Gemini vragen of er thuis nog appels in de fruitmand liggen.

3. Minimale schermranden

De vorige Nest Hub-schermpjes voelden wat goedkoop aan door de flinke witte schermranden. Hopelijk heeft de Home Display een wat chiquer design. Met minimale schermranden is er direct meer ruimte voor een groter scherm.

4. Geluidskwaliteit

Je wil zo’n slim scherm natuurlijk ook gebruiken als speaker, zeker in combinatie met de mogelijkheid om liedteksten te laten zien, zodat je mee kunt zingen tijdens het koken. Hopelijk is de geluidskwaliteit van de Home Display niet minder dan die van de Home Speaker.

5. Voorspellen

De Nest Hub-schermpjes doen al hun best om op verschillende tijden andere informatie op het scherm te plaatsen. Via Gemini moet er veel meer mogelijk zijn. Zo zou de playlist die je wil luisteren tijdens het koken al moeten klaarstaan als je de keuken binnenloopt, en moet het scherm alvast het weer tonen op momenten dat je doorgaans het huis verlaat.

Ook informatie uit je Gmail kan opgepakt worden, door bijvoorbeeld een visualisatie op het scherm te plaatsen van wanneer een pakketje wordt bezorgd. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Alles over de Google Home Speaker

Tot het zover is, kun je op Android Planet alles lezen over de Google Home Speaker. Lees onze uitgebreide Google Home Speaker-review, en tips zoals hoe je de Google Home Speaker installeert en hoe je het apparaat reset.