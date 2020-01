Google verwijdert gastmodus voor Home- en Nest-speakers

Google heeft de gastmodus voor alle Google Home- en Nest-speakers verwijderd. Via een Chromecast kunnen bezoekers nog wel makkelijk en snel media streamen.



Gastmodus Google Home is verdwenen

Dat heeft Android Police ontdekt. De website schrijft dat de gastmodus voor alle Google Home– en Google Nest-speakers is verdwenen. Ik kan bevestigen dat ik de functie inderdaad niet meer op mijn Google Home Mini terugzie.

Voor Chromecasts is er niks aan de hand. Alle modellen en uitvoeringen beschikken volgens Android Police nog steeds over de gastmodus. Bij mijn eigen (tweede generatie) Chromecast is dit inderdaad het geval: ik zie de gastmodus ‘gewoon’ nog staan in de instellingen.

Waarom de functie ineens verdwenen is op Home- en Nest-speakers, is niet duidelijk. Van een vergissing is waarschijnlijk echter geen sprake. Google’s gastmodus-uitlegpagina voor de Google Nest is inmiddels namelijk ook offline. Met de Chromecast-pagina is niets aan de hand: die kan nog steeds bezocht worden.Het lijkt dus om een bewuste keuze van Google te gaan. De motieven van de zoekmachinegigant zijn onduidelijk.



Zelf controleren

Wil je zelf controleren of de gastmodus nog steeds beschikbaar is op je Google-apparaat? Open hiervoor de Home-app, tik in het overzichtsscherm op het apparaat dat je wil controleren en druk op het tandwiel-icoon rechtsboven. Hier vind je de optie om de gastmodus in te schakelen.

De gastmodus is ideaal voor wanneer je mensen over de vloer hebt tijdens een feestje. Dankzij deze functie kunnen anderen foto’s, muziek en video’s naar je Google-apparaten streamen, zonder in te loggen op jouw wifi-netwerk. Je hoeft de gasten alleen een viercijferige pincode te geven en klaar ben je.

