Google Home krijgt enorme make-over: nieuwe app en hardware

Google heeft vandaag een heleboel nieuws naar buiten gebracht over Google Home. Gemini for Home, Google Home Premium, de Google Home-app, de nieuwste producten en nog veel meer. Wij praten je overal over bij.

Google Home: Gemini het sleutelwoord

Volgens Google was een huis tot nu toe nooit écht slim. Dat kwam vooral door de beperkte mogelijkheden van stembesturing. De AI was nog niet genoeg ontwikkeld voor complexere ‘commando’s’. Maar daar moet met de verbeterde Google Home-ervaring verandering in komen.

Dit is vooral te danken aan de grootschalige introductie van Gemini op vrijwel alle apparaten van Google en Nest, die hiermee flink geüpgraded worden. Wat dit allemaal voor jou en je slimme apparaten betekent, leggen we graag uit aan de hand van vier onderwerpen.

1. Gemini for Home: een introductie

Met Gemini for Home bestuur jij voortaan je huis in je eigen woorden, in plaats van de vooraf geprogrammeerde zinnen die we kennen van de huidige Google Assistent. Gemini for Home zorgt met onder andere natuurlijk klinkende stemmen (keuze uit 10 stemmen) en een veel vloeiendere communicatie-ervaring voor natuurlijke gesprekken met je slimme apparatuur.

Gemini snapt je commando’s veel beter en geeft antwoorden die net zo doordacht zijn als je vraag. Zo kun je gesprekken ook bijsturen en antwoorden van Gemini onderbreken. Daarnaast onthoudt het waar je al eerder over gepraat hebt. Handig.

Een intuïtieve ervaring met AI

Door het gebruik van real-time data kun je betrouwbare info krijgen over bijvoorbeeld het weer (”wanneer is de beste dag voor een barbecue, zaterdag of zondag?”), maar ook gesprekken met Gemini aangaan wanneer je in de keuken staat (”Ik ben een taart aan het bakken, maar heb geen vanille, welk alternatief kan ik het best gebruiken?”).

Gemini houdt hierbij beter rekening met de context. Wanneer je zegt dat je gaat koken en daarom licht nodig hebt, snapt Gemini dat het licht in de keuken aan moet en dus niet in de slaapkamer. Ten slotte kan Gemini for Home voor coördinatie in je huishouden zorgen. Door jouw agenda, lijstjes, reminders en alarmen te snappen, ben je een stuk beter op de hoogte.

Uitzonderingen en automatiseringen

Een frustratie bij veel gebruikers van Google Assistent, was dat het moeilijk was om te werken met uitzonderingen. Bijvoorbeeld: ”doe alle lichten uit, behalve die in de slaapkamer.”’ Dat zou straks ook beter mogelijk moeten zijn.

Ook automatiseringen gaan met Gemini via spraakcommando’s. Beschrijf wat je wil, zoals ”doe iedere avond om acht uur de sloten op de deur dicht en automatisch het licht aan”. Natuurlijk kun je jouw voorkeuren ook in de Google Home-app instellen.

Momenteel zit Gemini for Home nog niet standaard op je apparaten. Maar de early access begint in oktober. Je kunt je hiervoor aanmelden:

Open de Google Home-app; Je moet hiervoor app-versie 4.0 of hoger hebben. Klik op je profielfoto rechtsboven; Klik op ‘Home settings’; Scrol naar beneden en selecteer ‘Early access’. Klaar. Je krijgt een melding in de app als het klaarstaat voor jou.

Home Brief: weet wat er in je huis gebeurt

Met Home Brief geeft de Google Home-app je een dagelijkse samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in en rondom je huis. Hierbij houdt-ie rekening met zaken die jij waarschijnlijk wil weten. Zo hoef je niet eindeloos door camerabeelden te scrollen.

Wanneer je iets specifieks wil weten, vraag je dit gewoon. ”Hoe laat zijn de kinderen thuisgekomen?” ”Hoe laat gingen de lichten aan?” Het is dit soort info dat door Gemini wordt herkend en geïnterpreteerd, zodat jij sneller antwoord krijgt. In geval van nood – bijvoorbeeld als een rookmelder afgaat – worden meldingen niet bewaard voor het Home Brief-overzicht, maar direct naar je doorgestuurd.

Ontdek en beleef muziek als nooit tevoren

Wie vooral slimme apparatuur heeft om muziek te luisteren, mag volgens Google ook verbetering verwachten. Ook hierbij waren de commando’s die je gaf aan je slimme apparatuur veelal simpel. Met Gemini kun je hele gesprekken voeren en specifiek zeggen waaraan je denkt en wat je voelt.

In welke stemming ben je? Deel het met Gemini en ontdek welke muziek daar het best bij past. Ook wordt het makkelijker om nummers in een vergelijkbare stijl of genre te vinden. Maar je kunt ook vragen om alle podcasts te vinden waarin een bepaalde persoon te gast is.

2. Google Home Premium: twee betaalde abonnementen

Om meer uit Google Home te halen, is er een Google Home Premium-abonnement in het leven geroepen. Er zijn straks twee soorten betaalde abonnementen. Het standaardabonnement en het ‘advanced abonnement’.

Nieuw in het standaardabonnement zijn Gemini for Home, Gemini Live en allerlei automatiseringsfuncties. Ook kun je tot 30 dagen videogeschiedenis terugkijken. Bij het ‘advanced abonnement’ krijg je als abonnee alles wat er in het standaardabonnement zit, mét daarbij AI-notificaties, AI-beschrijvingen, Home Brief en tot wel 60 dagen lang videogeschiedenis.

Google Home Premium wordt overigens de nieuwe naam van Nest Aware en gaat dit dus (op termijn) vervangen. Uiteraard blijft er ook de optie om zonder Google Premium van de Google Home-producten en -diensten gebruik te maken. Althans, de basisfuncties.

3. Google Home-app: nu ook met Nest

De Google Home-app heeft een metamorfose ondergaan. De app moet volgens Google sneller, betrouwbaarder en completer zijn. Verder wordt de Home-app de enige app voor jouw smart home. Goed nieuws, want je apparaten die nu nog in de losse Nest-app zitten, worden automatisch gemigreerd naar Google Home. Dit is inclusief opgeslagen instellingen en voorkeuren.

Simpelere interface

Google Home werkt straks nog maar met drie tabbladen, namelijk Home, Activiteiten en Automatiseringen. Bovenin is er de optie ‘Ask Home’, waarmee je met de eerdergenoemde Gemini for Home in gesprek gaat.

De nieuwe Google Home-app zal vanaf vandaag worden geüpdatet. Het kan zijn dat het voor jouw devices nog enkele weken langer duurt voordat alles werkt.

4. De nieuwste Google smarthome-producten

Vrijwel alle apparaten van Google en Nest krijgen binnenkort Gemini. Zelfs ‘oude beestjes’ als de Nest Cam Indoor uit 2015, Google Home-speakers uit 2016, de Nest Hub uit 2018 en de Nest deurbel (eerste generatie, 2018). Google kondigt vandaag overigens ook nieuwe hardware aan.

Nieuwe generatie Nest-camera’s

Het gaat dan om de Nest Cam Outdoor (bedraad, tweede generatie) en de derde generatie Nest Cam Indoor (bedraad). Deze bieden een breder beeld voor een beter overzicht van wat er op beeld staat. Ook wordt er in 2K-resolutie gefilmd met HDR, nachtvisie en wordt betere kwaliteit bij weinig licht beloofd. Er wordt tot wel zes uur beeld opgeslagen, inclusief belangrijke gebeurtenissen in clips van tien seconden.

Dit zijn de nieuwste speakers

En dan verschijnen er in het voorjaar van 2026 ook nog nieuwe Google Home-speakers. Die zijn ook voorzien van Gemini en alle software-verbeteringen. Ze zijn er in twee zakelijke kleuren (zwart en wit) en twee vrolijke kleuren (mint en roze). Ze zien er wederom premium en elegant uit.

Daarnaast bieden ze gebalanceerde 360° audio, waardoor het geluid vanuit elke richting komt. Verbind twee speakers om dat echte thuisbioscoopgevoel te creëren.

Ben jij een tevreden gebruiker van Google Home? En wat verwacht je van de nieuwe diensten en producten uit dit artikel? Laat het ons weten in de reacties.