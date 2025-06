Opinie: De huidige staat van Google Home is onacceptabel

Het gaat niet goed met Google Home in 2025, omdat de ene na de andere opdracht niet meer werkt. Terwijl Google zich op Gemini focust, zijn mensen met een smart home de klos.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Home in 2025: het gaat niet goed

Google zit middenin een transitieperiode waarbij de Google Assistent wordt vervangen met Gemini. Het grootste slachtoffer van deze overstap is Google Home. Probeer je via spraak het huis te besturen, dan loop je tegen steeds meer problemen aan. Functies verdwijnen en simpele opdrachten worden niet begrepen.

Het probleem zit voornamelijk bij de Nest Audio-speakers en Nest Hub. Google heeft er alles aan gedaan om iedereen met deze slimme apparaten op te zadelen, door de Nest Mini praktisch weg te geven. Daardoor zijn velen ook met Google Home begonnen om hun smart home in te richten. Gemini werkt nog niet op deze apparaten, dus je enige optie is om met de Google Assistent te praten.

Dat zou zijn geen ramp zijn, als het niveau van de Google Assistant gelijk bleef of beter werd. Het afgelopen jaar wordt de spraakassistent echter steeds dommer. Google sloopt functies eruit, terwijl de overgebleven functies steeds minder betrouwbaar zijn.

Timer zetten

In de Google Home-subreddit struikelen mensen over elkaar heen met klachten. Zelfs een basisfunctie zoals een timer zetten, wat velen gebruiken omdat ze hun Nest Hub in de keuken hebben staan, werkt soms niet meer. De Google Assistent blijft dan herhaaldelijk vragen hoe lang de timer moet zijn. Ook in het Nederlands heeft de Hub hier last van.

Iemand beschrijft al vijf jaar op dezelfde manier via zijn stem de plafondventilator in zijn slaapkamer in te schakelen. Sinds vorige maand gaat plots de ventilator van de airco aan. “Ik heb hem nog nooit in mijn leven gevraagd om die ventilator aan of uit te zetten.”

“Het is alsof ze de Google Assistent lobotimiseren ter voorbereiding op de volledige uitrol van Gemini”, moppert een redditor. “Ik gebruik Google Home sinds circa 2018 en het wordt alleen maar erger”, schrijft een ander. “Het kon ooit zoveel meer doen, maar nu is het niets meer dan een lampenknop en een speaker voor muziek”.

Verschillende oplossingen duiken op. Zo kan “start a countdown” in het Engels wel werken in plaats van “start a timer”. Een ander zegt dat de apparaten terugbrengen naar de fabrieksinstellingen helpt om de banaan uit het oor van de Google Assistent te krijgen.

Typisch

Het is typisch voor hoe Google werkt. Veranderingen worden zelden in één keer consequent doorgevoerd. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij Material 3 Expressive versus Liquid Glass. De nieuwe designtaal van Apple wordt straks in één keer consequent bij alle Apple-apparaten en -apps geïntroduceerd. Material 3 Expressive zal beetje bij beetje uitrollen met elke keer weer een andere app die een likje verf krijgt.

Dat voelt slordig, maar het design van je smartphonesoftware levert in de praktijk weinig problemen op. Het uit elkaar vallen van Google Home treft mensen in hun dagelijks leven.

De huidige staat van Google Home leert ons voor de zoveelste keer weer dat het helemaal niet verstandig is om je vertrouwen compleet bij Google te leggen. Je hebt geïnvesteerd in slimme speakers en slimme schermpjes en al je andere apparaten in Google Home gezet, met het idee klaar te zijn voor de toekomst. Het in onacceptabel dat in deze toekomst een simpele timer zetten al teveel gevraagd is.

Alternatief

Als je niet kunt wachten tot alle problemen opgelost worden met Gemini, kun je kijken naar alternatieven voor Google Home. De meest interessante optie is dan Home Assistant, met meer flexibiliteit, een betere interface en beter betrouwbaarheid.