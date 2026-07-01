Google Home Speaker alternatieven: deze zijn er

De Google Home Speaker is verkrijgbaar en valt een stukje duurder uit dan de oude speakers van het bedrijf. Dit zijn de beste alternatieven voor de Google Home Speaker.

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Google Home Speaker alternatieven: dit zijn de beste

De Google Home Speaker is de nieuwste hardware van Google voor je smart home. Met de speaker kun je in 360 graden muziek luisteren en bovenal praten met Gemini. Toch vertrouwt niet iedereen Google meer na onder andere alle problemen rond de Google Assistent. Gelukkig zijn er ook prima Google Home Speaker-alternatieven op de markt.

Google Nest-speakers

De meest logische plek om te kijken zijn de Google Nest-speakers. Specifiek de Nest Audio en Nest Mini. Beide speakers kunnen grotendeels hetzelfde als de Google Home Speaker. Zo kun je met beide apparaten muziek luisteren en met Gemini praten. Je mist eigenlijk alleen de mogelijkheid om de speaker te koppelen met de Google TV Streamer.

Een probleem is dat deze speakers niet meer officieel worden verkocht. Met een beetje geluk kun je er nog eentje in een winkel vinden, maar bij de grootste webshops is de voorraad inmiddels op. Tweedehands is er echter nog veel mogelijk. Zeker als mensen toch verleid worden om de Google Home Speaker te kopen en dan hun oude Google-speaker op bijvoorbeeld Marktplaats zetten.

Amazon Echo Dot Max

Qua uiterlijk lijkt de Google Home Speaker enorm op de Amazon Echo Max, die duidelijkere knoppen heeft. Met een Echo-speaker praat je met de assistent Alexa. Hoewel Alexa enorm achterloopt op Gemini, maakt Amazon er wel werk van om via generatieve kunstmatige intelligentie de AI slimmer én vooral leuker te maken om mee te babbelen.

Xiaomi Smart Speaker (IR Control)

Gemini komt langzaam ook naar speakers van derde partijen, zoals die van Xiaomi. Zo zijn er berichten dat de IR Control-versie van de Xiaomi Smart Speaker een update met Gemini heeft gekregen. Leuk is dat deze speaker ook direct een klok is. Ook speakers van andere merken zullen volgen, alleen is op dit moment nog niet duidelijk welke dat zullen zijn.

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Niet doen: Apple HomePod Mini

De Apple HomePod heeft ook veel weg van de Google Home Speaker en lijkt daardoor een aantrekkelijk alternatief om met Siri te praten, mits die ook steeds slimmer wordt. Toch heb je een iPhone of een iPad nodig om de HomePod in te stellen. Je kunt als Android-gebruiker wel muziek naar een Apple HomePod sturen, maar daarvoor moet je een speciale app downloaden uit de Play Store.

Hoe zit het met Sonos?

Sonos blijft een populair merk als het gaat om slimme speakers, toch hoef je niet te verwachten dat Gemini binnenkort naar de Sonos-producten komt. De relatie tussen Google en Sonos is tegenwoordig niet al te best.

Het instellen van de verourderde Google Assistent op een nieuwe Sonos-speaker is zelfs niet meer mogelijk. Met de duurdere Sonos-speakers met ingebouwde microfoon kun je daarom alleen nog met Alexa van Amazon praten.

Meer over de Google Home Speaker

Toch nieuwsgierig naar de Google Home Speaker geworden? Lees dan onze review.