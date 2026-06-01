‘Google Home-speaker met Gemini verschijnt op deze datum’

Vorig jaar al liet Google zijn nieuwe Home-speaker met native ondersteuning voor Gemini zien, maar die ligt nog altijd niet in de winkels. Daar komt binnenkort mogelijk eindelijk verandering in.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Google Home-speaker met Gemini komt eraan’

Het is meer dan zes maanden geleden dat Google zijn Home-speaker met ingebakken Gemini aan de wereld toonde. Veel mensen waren destijds enthousiast, want het is al een poosje geleden dat Google nieuwe audioproducten lanceerde. Sindsdien hebben we echter niets meer van het apparaat vernomen. Nu lijkt het wachten gelukkig bijna voorbij.

Android Authority ontdekte namelijk dat de Canadese website van Best Buy, een Amerikaanse winkelketen, de Google Home-speaker al online heeft staan. En belangrijker: er staat een datum bij. Die datum is 25 juni aanstaande. Als deze informatie klopt, zou de luidspreker dus over een paar weken in de verkoop gaan.

Toch houden we wel een slag om de arm, want zulke info kan ook een zogenaamde ‘placeholder’ zijn. Dat vermelden websites alvast een datum in afwachting van de echte. Opvallend is verder de prijs van 139,99 dollar. Google noemde eerder een adviesprijs van 99 dollar.

Hoewel Gemini inmiddels ook werkt op veel bestaande speakers van Google, wordt deze luidspreker de eerste die echt voor het AI-model is gebouwd. Welke voordelen dat precies oplevert, moeten we nog afwachten. We weten sowieso dat het apparaatje ruimtelijke audio ondersteunt. Als je er twee koopt, kun je ze als stereospeakers koppelen aan de Google TV Streamer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Einde van de Nest-lijn

Deze Google Home-speaker markeert het einde van de bekende Nest-lijn. Die bestond onder meer uit de Google Nest Audio en de Google Nest Mini. Mogelijk kiest Google voor een andere naam om duidelijk te maken dat deze speaker echt tot een nieuwe generatie behoort.

Ga jij deze speaker aanschaffen als hij eindelijk in de winkels ligt? Laat het weten in de reacties en volg ons op sociale media!