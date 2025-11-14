Google Home is een stukje slimmer dankzij nieuwste update

Snellere bediening van lichten, betere gezichtsherkenning en een ander ontwerp. Dit is er veranderd in de nieuwste Google Home-update.

Het Google Home-team is druk aan het werk om de smart home-app te verbeteren en iedere drie à vier weken verschijnt er een update. Zo ook deze week (versie 4.3), waarmee onder meer de bediening van slimme apparaten sneller moet zijn, automatiseringen zijn uitgebreid en gezichtsherkenning met slimme camera’s sneller leert van zijn fouten.

Het aan- en uitzetten van slimme lichten via je telefoon vereiste voorheen altijd een internetverbinding. Nu kan slimme apparatuur die Matter ondersteunt ook lokaal worden aangestuurd. Er is dus geen internetverbinding verplicht en volgens Google zorgt dit ook voor betere betrouwbaarheid en snellere reactietijden bij het aan en uitzetten.

Gebruikers die hun Google Home automatiseren met de thuis- en afwezig-modi, kunnen nu meer regels instellen om de standen in te schakelen. Zo kies je specifieker na welke trigger de lampen aan of uit moeten gaan. Ook voor slimme camera’s en thermostaten heb je nu meer controle over wanneer zij een actie uitvoeren.

Over slimme camera’s gesproken: je geeft in de Google Home-app nu makkelijker feedback over gezichtsherkenning. Wanneer een bekende voor de deur of in de tuin komt, maar niet door Google als bekende wordt herkend, geef je dit snel aan met de “Bekend gezicht gemist”-knop (vrij vertaald). Ook kun je met een duim omhoog of omlaag sneller feedback geven over welke gezichten de camera’s herkennen.

Ook past Google het uiterlijk van de Home-app subtiel aan. Zo wordt de app afgebeeld op het hele scherm, dus ook achter je menuknoppen en de notificatiebalk. Daarnaast moeten knoppen om apparaten te bedienen ook beter te vinden zijn, dankzij een nieuwe snelkoppeling in de app.

Uitrol binnenkort in Nederland

In de Google Home-app is een speciale “Wat is er nieuw”-knop te vinden als je op je profielfoto klikt. Deze knop brengt je naar de Nederlandse release-updates voor de Google Home-app. Op het moment van schrijven staat hier versie 4.2 nog als nieuwste update, dus mogelijk krijgen Nederlanders de vernieuwingen pas later door. Laat ons in de reacties weten wanneer jij de nieuwe versie hebt!

