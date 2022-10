Google Home-app krijgt flinke update die hem veel persoonlijker maakt

Google heeft een flinke update aangekondigd voor de Google Home-app. Het design gaat volledig op de schop, waardoor de app persoonlijker en makkelijker aanpasbaar moet worden. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

De Google Home-app krijgt een grote update. Google neemt de interface op de schop met als doel om de app makkelijker aan te kunnen passen aan jouw thuissituatie. Daardoor moet Google Home een stuk persoonlijker worden. Het nieuwe likje verf is mooi meegenomen.

Als je de app straks opent zie je vier tabbladen: Camera’s, Verlichting, Klimaat en Wifi. Daar kun je al je apparaten die bij deze groepen horen onder thuisbrengen. In 2023 komt Google met de mogelijkheid om zelf tabbladen toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Tuin’, zodat je de verlichting, sproeiers, camera’s en andere apparaten op één pagina ziet staan.

Onder deze tabbladen vind je je Favorieten. Daar kun je bepaalde apparaten of acties zoals routines in onderbrengen. Het is ook mogelijk om beelden van bijvoorbeeld je Google Nest Cam direct op het thuissscherm van de app weer te geven.

Je kunt de camera vervolgens besturen, zoals je dat ook in de Nest-app doet. Deze functie zal direct beschikbaar zijn voor de nieuwste camera’s van Google. Oudere modellen volgen later.

Eerst nog even testen

Het duurt nog even voor de update van Google Home voor iedereen beschikbaar is. De komende weken opent Google eerst een bèta, zodat de app uitgebreid getest kan worden. Als alle foutjes eruit zijn gehaald, zal de zoekgigant de update breder uitrollen. Wanneer dat precies gebeurt, is nog niet duidelijk.

