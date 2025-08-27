Google Home weet straks of je thuis bent, ook als je locatie niet deelt

Het klinkt vervelend, maar is top. Google Home weet binnenkort namelijk of je thuis bent of niet, door je wifi-verbinding te checken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Home checkt je wifi-verbinding

Met Google Home stel je gemakkelijk verschillende routines in. Dit zijn acties die jouw slimme apparatuur uitvoert, zodra er een trigger plaatsvindt. Zeg je bijvoorbeeld ‘Goedemorgen’ tegen je Nest Mini, dan vertelt het apparaatje hoe het weer wordt vandaag. Maar, je kunt jouw vertrek of aankomst thuis ook instellen als trigger voor zulke acties.

Tot nu toe moest je hiervoor de Google Home-app toegang geven om je locatie te tracken. Zodra jij op je woonadres komt, gaan de lampen aan en als je weer vertrekt, gaan ze uit. Tof, maar wie geen locatie met de app wil delen, liep deze mogelijkheid dus mis.

Met de nieuwste Google Home-update komt daar gelukkig een einde aan. De ontwikkelaars van Google hebben toegevoegd dat de app nu acties kan triggeren als jouw smartphone verbindt of loskoppelt met je wifi-netwerk. Zo hoef je niet langer je locatie te delen om de app te laten weten of je thuis of “uit” bent.

Heb je wifi echter uitstaan of neem je jouw telefoon niet mee, dan kan het zijn dat Google Home niet merkt dat je thuiskomt of vertrekt. In dat geval kunnen ook andere smart home-apparaten in je huis vaststellen of je er (niet) bent. Denk bijvoorbeeld aan bewegingssensoren of je slimme speaker, als je met de fysieke knoppen het volume aanpast.

Eén van de vele manieren

Door de waarnemingen van je wifi-verbinding, locatiegegevens en je andere slimme apparaten, moet Google Home nu beter je routines kunnen starten. Het ligt natuurlijk voor de hand dat de wifi-verbinding van je telefoon kan aantonen of jij thuis bent of niet, maar het is dus ook foutgevoelig. Want stel je voor: je zolderkamer is net buiten bereik van je router, waardoor je ineens in het donker zit.

We zijn benieuwd hoe de functie in de praktijk bevalt en hoe goed het werkt. Heb jij het al aanstaan? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina! Altijd op de hoogte van het laatste Android-nieuws?