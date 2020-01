Google I/O 2020 vindt plaats van 12 tot en met 14 mei

De ceo van Google, Sundar Pichai, heeft de datum voor de Google I/O 2020-conferentie bekendgemaakt via Twitter. De ontwikkelaarsconferentie van dit jaar vindt plaats van 12 tot en met 14 mei.

Google I/O 2020 datum: 12 tot en met 14 mei

Ook in 2020 vindt de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie weer plaats in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View. Op deze conferentie, waarvoor de afkorting staat voor ‘Innovation in the Open’, maakt Google zijn plannen op software- en hardwaregebied voor het komende jaar bekend.

Het evenement is ook te zien via een livestream, zodat alle aankondigingen wereldwijd te volgen zijn. Vorig jaar kregen we op deze conferentie Android 10 te zien. Ook werd de Google Nest Max Hub en incognitomodus voor Google Maps gepresenteerd.

Dit jaar verwachten we meer info te gaan zien over de opvolger van Android 10. Vorig jaar werden ook de Pixel 3a en Pixel 3a XL gepresenteerd tijdens de Google I/O. Dit jaar wordt dan ook de Pixel 4a-serie verwacht. Van die aankomende Pixel 4a verschenen eerder al renders. Tot slot verwachten we – net als elke I/O – informatie over nieuwe features in Google-apps en -diensten.

Teaser zoals altijd

Vorige jaren publiceerde Google altijd lastige puzzels, cryptische verhalen en losse websites met extra informatie over de aankomende datum van het event. Daarmee gingen altijd knappe koppen aan de slag, om de puzzels op te lossen om achter de datums te komen. Dit jaar werd er nog wel een teaser geplaatst, maar de tweet met de datum van Pichai werd kort daarna gepubliceerd, waardoor puzzelen niet echt nodig was.

