Google I/O 2021 vindt online plaats van 18 tot en met 20 mei

Via de officiële webpagina van het event maakt Google na het oplossen van een ​​reeks programmeerpuzzels, de datum van de I/O 2021-conferentie bekend. De ontwikkelaarsconferentie van dit jaar vindt plaats van 18 tot en met 20 mei.

Google I/O 2021 datum: 18 tot en met 20 mei

Google I/O is een van de belangrijkste evenementen voor Android-fans. Op deze conferentie, waarvoor de afkorting staat voor ‘Innovation in the Open’, maakt Google zijn plannen op software- en hardwaregebied voor het komende jaar bekend.

Vorig jaar werd de ontwikkelaarsconferentie helaas overgeslagen vanwege de COVID 19-pandemie, het was simpelweg te kort dag – zelfs voor Google – om een online alternatief te organiseren. Gelukkig is het bedrijf nu wel klaar voor een volledig online evenement.

Door het wegvallen van de fysieke samenkomst is Google I/O voor het eerst volledig gratis toegankelijk. Voorgaande edities vonden in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View plaats en bood plaats aan Android- en Chrome-ontwikkelaars met toegangsticket. Deze tickets vlogen vaak vrij rap over de digitale toonbank. Dit jaar is iedereen gelijk, van ervaren ontwikkelaar tot groentje in de techwereld.

Programma Google I/O 2021

Dit jaar verwachten we meer info te gaan zien over de opvolger van Android 11. Vorig jaar werden ook de Pixel 3a en Pixel 3a XL gepresenteerd tijdens Google I/O. Dit jaar hopen we dan ook meer over de Pixel 5a-serie te horen. Van die aankomende Pixel 5a verschenen eerder al renders. Tot slot verwachten we – net als elke I/O – informatie over nieuwe functies in Google-apps en -diensten. Het volledige en definitieve programma van I/O deelt Google eind april.

